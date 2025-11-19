VJT Pančevo: Istraga protiv vozača koji je usmrtio pešaka

Više javno tužilaštvo u Pančevu saopštilo je da je 19. novembra 2025. godine donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenog M. R. (1980) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Osumnjičeni se tereti da se 17. novembra 2025. godine, oko 12.40 časova, u Pančevu, kao učesnik u saobraćaju, nije pridržavao propisa i time ugrozio javni saobraćaj, dovodeći u opasnost život i telo ljudi, usled čega je nastupila smrt pešaka S. J. (1955) iz Pančeva.

Postoje osnovi sumnje da je, pod dejstvom opojne droge amfetamin, neprilagođenom brzinom upravljao putničkim vozilom marke „Kia“, tip „Spektra“, te da je u Ulici Vojvode Radomira Putnika, kod brojeva 13–15, udario pešaka koji je prelazio kolovoz na obeleženom pešačkom prelazu, usled čega je oštećeni zadobio povrede od kojih je preminuo.

Nakon saslušanja u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu, Viši sud u Pančevu je, na predlog tužilaštva, odredio pritvor osumnjičenom u trajanju do 30 dana, zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi mogao da ometa postupak uticajem na svedoke i da postoji opasnost od ponavljanja krivičnog dela.

(Pančevac)