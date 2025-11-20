Virus se širi Srbijom: Batut potvrdio zarazu i u Južnom Banatu

Broj obolelih od gripa nastavlja da raste u Srbiji, a prema najnovijem izveštaju on je u toku prošle nedelje potvrđen i u Severnobačkom okrugu.

U 46. izveštajnoj nedelji, od 10. do 16. novembra grip je naime potvrđen kod pacijenata u Beogradu, u Kolubarskom i Severnobačkom okrugu, tako da je sada prisutan u 9 okruga.

Laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani.

Okruzi u kojima je potvrđen grip: Zlatiborski,

Južnobanatski,

Sremski,

Kolubarski,

grad Beograd,

Pomoravski,

Toplički,

Južnobački,

Severnobački

U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra.

Kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa, tačnije: tip A(H1)pdm09, AH3, B, A (netipizirani).

U istoj sedmici zabeleženo je 5655 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je manje za 9,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju.

– Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou (ispod definisanog epidemijskog praga), a trend incidencije je opadajući – navodi se u izveštaju “Batuta”-

Najviše obolelih i dalje je među decom, najpre u uzrastu do 4 godine, a zatim od 5 do 14.

Registrovano je ukupno 8849 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija. Zabeležena stopa je niža za 18,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju.

(Pančevac)