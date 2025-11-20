Virus se širi Srbijom: Batut potvrdio zarazu i u Južnom Banatu
Broj obolelih od gripa nastavlja da raste u Srbiji, a prema najnovijem izveštaju on je u toku prošle nedelje potvrđen i u Severnobačkom okrugu.
U 46. izveštajnoj nedelji, od 10. do 16. novembra grip je naime potvrđen kod pacijenata u Beogradu, u Kolubarskom i Severnobačkom okrugu, tako da je sada prisutan u 9 okruga.
Laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani.
Okruzi u kojima je potvrđen grip:
Zlatiborski,
Južnobanatski,
Sremski,
Kolubarski,
grad Beograd,
Pomoravski,
Toplički,
Južnobački,
Severnobački
U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra.
Kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa, tačnije: tip A(H1)pdm09, AH3, B, A (netipizirani).
U istoj sedmici zabeleženo je 5655 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je manje za 9,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju.
– Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou (ispod definisanog epidemijskog praga), a trend incidencije je opadajući – navodi se u izveštaju “Batuta”-
Najviše obolelih i dalje je među decom, najpre u uzrastu do 4 godine, a zatim od 5 do 14.
Registrovano je ukupno 8849 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija. Zabeležena stopa je niža za 18,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju.
(Pančevac)