Vitman u Dolovu: Nova kapela nastavak ulaganja

Menadžerka Grada Pančeva Maja Vitman posetila je danas radove na izgradnji nove kapele u Dolovu, na groblju u ulici Trg oslobođenja, odnosno 7. jula.

„Ovo je dugoočekivana investicija i važno ulaganje, koje će stanovnicima Dolova obezbediti uslove kakve do sada nisu imali. Ovim projektom još jednom pokazujemo našu trajnu brigu o građanima i nastavak ulaganja u objekte ključne za kvalitet svakodnevnog života“, rekla je Vitman.

Grad Pančevo u realizaciju ovog projekta ulaže 24.840.000 dinara sa PDV-om, čime se nastavlja politika ulaganja u komunalnu i socijalnu infrastrukturu, koja je od velike važnosti za sve građane.

„U prethodnom periodu izgrađene su kapele u Glogonju, Banatskom Novom Selu i Ivanovu, što jasno pokazuje kontinuitet naših aktivnosti i brigu o lokalnoj zajednici. Projekat u Dolovu obuhvata rušenje postojećeg, dotrajalog objekta površine 43 m², koji je zbog svog stanja postao nebezbedan za okolinu. Na istoj lokaciji gradi se nova kapela bruto površine 105,48 m², sa kompletno uređenim rostorom: parkingom, pešačkim stazama, mobilijarom i pratećom infrastrukturom“, rekla je Vitman.

„Planira se ukupno 13 parking mesta sa ulične strane, od kojih jedno za lica sa posebnim potrebama i jedno za tehničko opsluživanje. Pored toga, na samoj parceli groblja biće obezbeđena još dva dodatna parking mesta, čime se ukupni kapacitet značajno poboljšava. Biće uređene i zelene površine, uz nastojanje da se u što većoj meri očuva postojeće rastinje, kako bi prostor bio funkcionalan, ali i estetski usklađen sa prirodnim okruženjem“, rekla je Vitman.

Prema njenim rečima, nova kapela gradi se u savremenoj konstruktivnoj i materijalnoj tehnologiji, sa kvalitetnom termoizolacijom, PVC stolarijom, protivkliznim podovima i modernim instalacijama.

„Objekat će imati prostoriju za ispraćaj, hladnu sobu, prostoriju za sveštenika, toalet, pomoćnu prostoriju i trem, čime će se značajno poboljšati funkcionalnost i uslovi za održavanje oproštaja i drugih obreda. U okviru projekta izvešće se i kompletan sistem instalacija za video-nadzor, a unutrašnja i spoljna rasveta biće izvedene u energetski efikasnoj LED tehnologiji. Parterno uređenje i arhitektonsko rešenje usklađeni su sa karakterom i estetikom lokaliteta groblja, što će obezbediti dostojanstven i funkcionalan prostor za sve posetioce“, rekla je Vitman.

Rok za završetak radova je 160 dana, a očekuje se da će vremenski uslovi biti naklonjeni i omogućiti da se radovi okončaju u predviđenom roku. Radovi se izvode u skladu sa propisima i planiranom dinamikom, a javnost će biti redovno informisana o napretku.

„Uvereni smo da će nova kapela značajno poboljšati uslove za održavanje oproštaja i drugih obreda i da će predstavljati dostojanstven prostor za sve građane Dolova. Izgradnjom ove kapele jasno pokazujemo da nastavljamo sa ulaganjima u infrastrukturu, da je briga o građanima temelj našeg delovanja i da smo posvećeni kontinuitetu unapređenja javnih prostora koji imaju direktan uticaj na kvalitet života naših sugrađana“, rekla je Vitman.

(Pančevac)

