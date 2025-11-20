Sport

Počinje gradnja južne tribine, „Istok“ dobija krov

20:30

20.11.2025

Foto: FK Železničar

U poslednjoj nedelji novembra, Grad Pančevo i FK Železničar započinju novu fazu radova na modernizaciji stadiona. Ekskluzivno vam predstavljamo kako će izgledati novi sportski kompleks.

Na SRC „Mladost“ počinje izgradnja južne tribine, namenjene gostujućim navijačima i predviđene sa stajaćim mestima.

Tribina „Istok“ biće u potpunosti pokrivena, a u planu su i dodatna poboljšanja i inovacije koje će značajno unaprediti uslove za igrače, navijače i sve posetioce.

Nakon završetka radova, kapacitet stadiona iznosiće oko 3.000 sedećih mesta, čime Železničar dobija savremen sportski objekat u skladu sa standardima Super lige Srbije.

Foto: FK Železničar

