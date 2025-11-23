Mahovina preživela devet meseci u otvorenom svemiru i potpuno iznenadila naučnike

Japanski naučnici su iznenađeni, jer je obična mahovina (Physcomitrium patens) izdržala je 283 dana potpuno izložena svemirskim uslovima van Međunarodne svemirske stanice, a kad su je vratili na Zemlju – više od 80% spora je i dalje moglo da klija i raste.

Eksperiment je vodio profesor Tomoichi Fujita sa Univerziteta Hokkaido. U martu 2022. stotine sitnih “kutijica” sa sporama mahovine postavljene su na spoljašnju platformu japanskog modula Kibo. Tamo su spore provele devet meseci u vakuumu, na temperaturama od -196 °C do +55 °C, pod punim udarom kosmičkog i ultraljubičastog zračenja – uslovima koji bi ubili gotovo svaki drugi živi organizam! Rezultat? Kad su se vratile na Zemlju, spore su klijale gotovo kao da se ništa nije desilo. Deo hlorofila je stradao, ali je oko 90% preživelih spora uspelo da se razvije u nove biljke.

“Iskreno, nismo očekivali ovako dobre rezultate”, priznao je Fujita. Mahovina je jedna od najstarijih kopnenih biljaka – pojavila se pre više od 500 miliona godina, kada na Zemlji još nije postojao ozonski omotač. Upravo ta drevna “oklopna” zaštita omogućila joj je da preživi i ovako ekstremne uslove.

Naučnici sada vide mahovinu kao idealnog kandidata za buduće baze na Mesecu ili Marsu: mogla bi da proizvodi kiseonik, stvara plodno tlo i čak štiti ostale organizme od zračenja.

(Objektiv)