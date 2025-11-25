Hronika

Velika akcija UKP I SBPOK: U toku hapšenja na više lokacija u Beogradu

09:00

25.11.2025

Podeli vest:

Foto: MUP Srbije

Uprava kriminalističke policije (UKP) zadala je još jedan snažan udarac organizovanom kriminalu.

Kako saznaje Telegraf.rs, u toku je velika policijska akcija na više lokacija širom Beograda.

Hapšenja sprovode pripadnici Specijalnih jedinica u crnim uniformama, zajedno sa inspektorima Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK).

Ova koordinisana akcija usmerena je na suzbijanje organizovanih kriminalnih grupa.

(Pančevac)

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.