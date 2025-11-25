Velika akcija UKP I SBPOK: U toku hapšenja na više lokacija u Beogradu
Uprava kriminalističke policije (UKP) zadala je još jedan snažan udarac organizovanom kriminalu.
Kako saznaje Telegraf.rs, u toku je velika policijska akcija na više lokacija širom Beograda.
Hapšenja sprovode pripadnici Specijalnih jedinica u crnim uniformama, zajedno sa inspektorima Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK).
Ova koordinisana akcija usmerena je na suzbijanje organizovanih kriminalnih grupa.
(Pančevac)