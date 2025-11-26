PIO objavio datume! Evo ko prvi dobija penziju, a ko poslednji čeka do 10. decembra!

Isplata novembarskih penzija, prema kalendaru koji je danas objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguiranje (PIO) počeće 2. decembra, kada će primanja dobiti korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti.

Tri dana kasnije, dakle 5. decembra primanja će početi da pristižu za vojne i poljoprivredne penzionere bez obzira na to za koji način isplate penzija su se opredelili.

Poslednji će čekove dobiti korisnici iz kategorije zaposlenih a isplata za njih počeće 10. decembra i to kako za one koji primanja dobijaju preko tekućih računa, tako i za one koji penzije dobijaju na kućnim adresama ili ih podižu na poštanskim šalterima.

Iznosi na čekovima biće isti kao i prilikom prethodne isplate a prosečna oktobarska penzija iznosila je 50.686 dinara.

24sedam.rs