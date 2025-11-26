Vršac: Evo ko su finalisti eko kviza JKP „Gradska čistoća“ Beograd

U Kongresnoj dvorani Centra „Milenijum“ u Vršcu danas su uspešno održana gradska polufinala Eko kviza „Prljavo ili čisto – nije isto!“, čiji je osnivač i protagonista JKP „Gradska čistoća“ Beograd.

Učesnici, učenici osnovnih škola od petog do osmog razreda, imali su priliku da kroz pitanja i zanimljive ekološke igre pokažu svoje znanje, veštinu i timski duh.

Posle uzbudljivog nadmetanja i bodovanja kroz više disciplina, u finale su se plasirale sledeće škole:

OŠ „Branko Radičević“ – Uljma

OŠ „Paja Jovanović“ – Vršac

OŠ „Đura Jakšić“ – Pavliš

OŠ „Koriolan Doban“ – Kuštilj

Polufinalne etape protekle su u izuzetno lepoj i fer takmičarskoj atmosferi, uz mnogo smeha, znanja i podrške među učenicima.

Takmičari su pokazali izuzetnu informisanost u temama zaštite životne sredine, značaja reciklaže, odgovornog odnosa prema otpadu i očuvanja prirode.

Ovo edukativno takmičenje realizuje se uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije i JKP „Gradska čistoća“ Beograd, sa ciljem da podstakne mlade da razviju svest o ekologiji i postanu aktivni čuvari prirode u svojim školama i lokalnim zajednicama.

(Pančevac/eVršac)