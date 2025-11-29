Sve penzije biće isplaćene do Badnjeg dana! Ognjenović: Decembarske penzije uvećane za 12,2 odsto

Direktor PIO fonda Relja Ognjenović najavio je sinoć da od decembra kreće uvećanje penzija za 12,2 odsto, kao i da će od januara starosna granica za ostvarivanje penzije za žene biti 64 godine.

.

„Mi, za razliku od velike većine zemalja, ne menjamo starosnu granicu za muškarce, a za žene na svakih godinu dana povećavamo prag za dva meseca. Od 1. januara, ta granica za žene će iznositi 64 godina života i minimum 15 godina radnog staža“, rekao je Ognjenović za RTS i dodao da je plan da se izjednači starosna granica za muškarce i žene do 2032. godine.

Govoreći o modernizaciji sistema, on je naveo da će nova digitalizacija sistema PIO fonda olakšati postupak ostvarivanja penzionog prava i istakao da će biti manje papirologije i da će izrada rešenja biti brža.

Takođe, najavio je da je sa Poštanskom štedionicom i Poštom dogovoreno da se penzije isplate u prvim danima januara kako bi sve penzije bile isplaćene do Badnjeg dana.

( RTS)