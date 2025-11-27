RHMZ upozorava: Evo kada kreće da ozbiljno veje

Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će u brdsko-planinskim predelima do subote, 29. novembra, povremeno padati sneg jačeg intenziteta, što može dovesti do smanjene vidljivosti i formiranja snežnog pokrivača na kolovozu.

Najobilniji sneg očekuje se u večernjim i noćnim satima, a tada je moguće i njegovo zadržavanje u pojedinim nižim predelima zapadne, centralne i jugozapadne Srbije.

Na području Homoljskih planina i u višim krajevima jugoistočne Srbije prognoziraju se mešovite padavine, dok se zbog niskih temperatura mestimično može javiti poledica usled leđenja kiše na tlu.

Vozačima i svim učesnicima u saobraćaju savetuje se povećan oprez.

Od nedelje se očekuje stabilizacija vremena, uz suvo vreme, više sunčanih intervala i postepen porast temperature, osim u mestima gde će se jutarnja magla zadržavati tokom većeg dela dana.

RHMZ je izdao i hidrološko upozorenje: tokom 27. i 28. novembra na gornjem toku Južne Morave, Veternice, Jablanice, Vlasine i Puste reke prognozira se porast vodostaja, uz mogućnost dostizanja upozoravajućih nivoa.

