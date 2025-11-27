OŠ „Paja Jovanović“ vršački pobednik Eko kviza JKP „Gradska Čistoća“ Beograd

U Kongresnoj dvorani Centra „Milenijum“ danas je održano veliko finale ekološkog takmičenja „Eko-kviz – Prljavo ili čisto, nije isto!“, koje okuplja učenike osnovnih škola i promoviše značaj reciklaže, zaštite prirode i razvoj ekološke svesti kod mladih.

U uzbudljivoj atmosferi, uz navijanje učenika, roditelja i nastavnika, ekipe su odmerile znanje i veštine u brzini, snalažljivosti i praktičnim ekološkim zadacima kao što su: razvrstavanje reciklabila, „PET košarka“, gađanje limenki, „Ćorave bake“ i „Slagalica“. I ove godine, kreativnost, timski rad i fer-plej pokazali su da ekološko obrazovanje može da bude zabavno i inspirativno.

Pobednik finala je OŠ „Paja Jovanović“ iz Vršca, koja će sutra u Republičkom finalu predstavljati Grad Vršac.

Takmičenje je realizovano uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije i JKP „Gradska čistoća“ Beograd, u saradnji sa Gradom Vršcem i JKP „Drugi oktobar“, sa ciljem da se kroz obrazovanje i pozitivne aktivnosti u lokalnoj zajednici podstakne razvoj ekološke kulture.

Ekološki kviz se u Vršcu organizuje sa idejom da se mladi na interaktivan i zabavan način motivišu da čuvaju životnu sredinu, jer – „Prljavo ili čisto, nije isto!“.

(ePančevo)