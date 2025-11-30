Vršac: Elvis Presley u izvedbi Troublemakersa

Pripremite se za nezaboravno veče uz muziku kralja rock’n’rolla! Troublemakers – Elvis Presley Tribute vraća nas na tren u zlatno doba rock’n’rolla, sa energijom i hitovima koji su obeležili jednu eru.

Događaj će se održati u Studio Centar Millennium, u subotu, 6. decembra, sa početkom u 22h. Svi posetioci imaće priliku da uživaju u dobro poznatim Elvisovim hitovima i zaplešu na plesnom podijumu.

Ulaz je slobodan, a za dodatne informacije i rezervacije možete se javiti na broj: 060 800 0710.

Ne propustite priliku za veče muzike, nostalgije i dobre zabave!