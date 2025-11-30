Ovo je procedura za lečenje malignog melanoma u Rusiji

Ministarstvo zdravlja Rusije nedavno je odobrilo primenu presonalizovane mRNK vakcine protiv raka na pacijentima. Srbija je među prvim zemljama čiji je pacijent otišao u Moskvu na lečenje. Kakva je procedura za primanje terapije i za koje vrste karcinoma proveravale su kolege iz Kragujevca.

U Srbiji od malignih bolesti godišnje oboli oko 40.000 građana, a polovina od tog broja izgubi bitku. Nada za moguće izlečenje dali su ruski naučnici, koji su razvili vakcinu protiv raka.

Zahvaljujući profesoru doktoru Vladimiru Jakovljeviću sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu i njegovoj saradnji sa ruskim naučnicima, prvi pacijent iz Srbije je otišao u Moskvu na lečenje.

Koja je procedura za primanje te inovativne ruske terapije, da li se može očekivati da se primenjuje u lečenju i drugih vrsta raka i šta pokazuju dosadašnja istraživanja kada je reč o uspešnosti – na ova pitanja od dr Vladimira Jakovljevića, profesora Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu odgovore je potražila Nevenka Đelić.

Inovativna vakcina protiv raka državni je projekat Rusije, a ima najava da bi u ovaj program mogla da se uključi i naša država.

(Pančevac)