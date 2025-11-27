Jezivo otkriće bageriste – iskopan kompletan skelet

Zastrašujuće otkriće šokiralo je radnike na gradilištu kod Dobanovaca! Bagerista, angažovan na izgradnji nove hale, juče oko 10 časova prekinuo je rutinski posao kada je iz zemlje izvukao nešto što ledi krv u žilama – ljudsku lobanju sa kompletnim skeletom, saznaje Telegraf!

Alarmirana je odmah policija, a na lice mesta je ubrzo stigao i tim Višeg javnog tužilaštva (VJT). Gradilište je istog trenutka pretvoreno u mesto uviđaja, a nadležni organi su potvrdili da je reč o ostacima ljudskog porekla.

Misterija oko identiteta i starosti posmrtnih ostataka tek počinje. Kako se saznaje, skelet je hitno upućen na Institut za sudsku medicinu, gde će se detaljnom analizom pokušati utvrditi ko je osoba čije su kosti ležale skrivene decenijama.

Ne zna se koliko dugo su ostaci bili zakopani, a izvori bliski istrazi navode da je otvorena zvanična istraga kojom će se rasvetliti sve okolnosti. Više detalja očekuje se nakon rezultata forenzičke analize.

(Telegraf)