Astronaut iz Nemačke će prvi iz Evrope putovati na Mesec

Za SAD je bitno da to bude pre no što to postigne Kina čiji je cilj da njen astronaut sleti na Mesec do 2030. godine.

Prvi Evropljanin u nekoj od budućih misija američke agencije NASA na Mesec biće iz Nemačke, a kasnije će njegovim stopama astronauti iz Francuske i Italije.

To je objavio Generalni direktor Evropske svemirske agencije (ESA) Jozef Ašbaher u Bremenu, u Nemačkoj, gde zaseda Saveta ESA, prenela je agencija AFP.

ESA u američkom programu „Artemis” za ponovno putovanje čoveka na Mesec doprinosi izgradnjom svemirske letelice „Orion” i komponenti za buduću stanicu koja će kružiti oko Meseca.

Odlagana nekoliko puta, misija NASA-e sa posadom za let oko Meseca – „Artemis 2” sa privatnim partnerima poput SpejsIks-a, zakazana je za početak sledeće, 2026. godine, najkasnije u aprilu, da bi se tokom desetodnevnog putovanja četvoro astronauta isprobalo letelicu „Orion”.

To bi bio ključni korak za povratak Amerikanaca na Mesec što je predsednik SAD Donald Tramp najavio kao hitno još tokom svog prvog mandata 2017-2021. godine, prenosi Beta.

Naredna misija „Artemis 3” – prva koja će od 1972. godine spustiti dvoje astronauta na površinu Meseca gde bi trebalo da provere da li zaista ima zaleđene vode, planirana je za 2027. ili 2028. godinu.

Za SAD je bitno da to bude pre no što to postigne Kina čiji je cilj da njen astronaut sleti na Mesec do 2030. godine.

(Politika)