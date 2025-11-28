Predstavljena nova monografija o Zoranu Radmiloviću

Monografija „Zoran Radmilović – na radiju i televiziji” nova je značajna knjiga o Zoranu Radmiloviću koja potvrđuje koliki je bio glumački čarobnjak, istakao je glumac Milan Caci Mihailović na predstavljanju monografije objavljene povodom 40 godina od smrti Radmilovića u RTS klubu. Mihailović je ocenio da je Radmilovićeva karijera, „iako je prerano otišao, bila prebogata i čašćavao nas je nezaboravnim kreacijama”.

Kao autor knjige „Čarobnjak Radmilović”, Mihailović je podsetio da je „neko davno rekao da je Radmilović incident, elementarna nepogoda, u najlepšem smislu te reči”.

Urednica u RTS Izdavaštvu Biljana Bošnjak Draganović je podsetila da je objavljeno desetak značajnih publikacija o Radmiloviću, ali da ga njihova monografija jedina predstavlja po ulogama koje je ostvario u radiju i televiziji.

Bošnjak Draganović je podsetila da je Radmilović igrao u 50 televizijskih drama, više od 30 serija, dok je isto toliko nastupa imao u zabavnom, dečijem i muzičkom programu, ostvarivši i uloge u više od 200 radio drama i komedija.

Prema njenim rečima, knjiga koju su objavili RTS Izdavaštvo i Narodno pozorište Timočke krajine „Zoran Radmilović” koncipirana je i podeljena na televizijske i radijske uloge, dok je osnovne tekstove pisao priređivač izdanja Marko Misirača.

U televizijskom delu o Radmiloviću su pisali Stanko Crnobrnja, Zdravko Šotra, Miško Milojević, Slobodan Stojanović, Radomir Putnik i Ljubivoje Ršumović.

U radijskom delu su tekstovi Misirače, Svetozara Vlajkovića i Zorana Jerkovića, dok su u poglavlju „Lično i porodično” pisale novinarka Radmila Stanković i glumčeva sestra Mirjana Vicković. Kako je navedeno, knjiga sadrži više od 200 fotografija i QR kodove putem kojih čitaoci mogu da čuju radio drame u kojima je noseće uloge igrao Radmilović i da vide inserte iz televizijskih ostvarenja, prenosi Tanjug.

O knjizi i Radmiloviću na promociji su govorili i glumica Svetlana Bojković, televizijski i filmski reditelj Stanko Crnobrnja, pozorišni reditelj i priređivač izdanja Marko Misirača. Tu su bili i Radmilovićeva rođaka, slikarka Selena Vicković, novinarka Radmila Stanković, reditelj Miško Milojević i nekadašnji ton majstor u Radio Beogradu Zoran Jerković.

U Klubu RTS-a je postavljena i izložba odabranih fotografija Radmilovića (1933-1985) iz Programskog arhiva RTS-a, koja traje do 10. decembra.

(RTS)