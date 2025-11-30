Narodno pozorište ponovo počinje da radi 7. decembra

Narodno pozorište u Beogradu saopštilo je da 7. decembra ponovo počinje da radi, dok se karte mogu kupiti već danas na blagajni pozorišta ili onlajn.

Decembarski repertoar sadrži operske, baletske i dramske predstave, među kojima su praznični klasik, balet „Krcko Oraščić“, opera za decu „Snežana i sedam patuljaka“, kao i novogodišnji koncert „Novogodišnja muzička čarolija“, navedeno je na instagram nalogu ove ustanove.

Publiku očekuje i jedna premijera predstave – „Gospođa Olga“, po tekstu Milutina Bojića, a u režiji Juga Đorđevića. Publika će ponovo moći da gleda i čuvenu komičnu operetu Johana Štrausa „Slepi miš“.

Uprava Narodnog pozorišta u Beogradu i Ministarstvo kulture su 3. oktobra saopštili da tri nedelje neće biti predstava kako bi se primenile bezbednosne mere protivpožarne zaštite, nakon inspekcijskog nadzora Sektora za vanredne situacije MUP-a.

Međutim, deo glumaca i javnosti ovaj potez je video kao politički pritisak i pokušaj da se spreči dalja pobuna unutar kuće izazvana imenovanjem Dragoslava Bokana za predsednika UO Narodnog pozorišta i donošenjem novog pravilnika o radu kojim se zabranjuje iskazivanje političkih stavova.

(Pančevac)