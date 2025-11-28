Koković: Potrebna podrška navijača

Trener Železničara Radomir Koković izneo je očekivanja od utakmice sa Radničkim 1923, koja se igra u subotu od 13 sati u okviru 17. kola Super lige Srbije

– Sutra nam u goste dolazi ekipa koja ima nešto što je teško dostižno u našem fudbalu i nešto čemu svi težimo – kontinuitet. To je klub koji je godinama u samom vrhu srpskog fudbala i koji je dve godine zaredom naš predstavnik na evropskoj sceni, što svakako nije za potcenjivanje. Radnički poseduje izuzetan individualni kvalitet, ekipu koja je veoma dobro selektovana, i sve činjenice koje sam naveo govore u prilog tome da se radi o veoma ozbiljnom protivniku. Tu utakmicu moramo da shvatimo na najozbiljniji mogući način, uz sav respekt prema protivniku koji ga nesumnjivo zaslužuje – počeo je Koković.

Potom je dodao:

– Mi smo ovu utakmicu pripremali tako da pokušamo da nametnemo naš stil igre u najvećoj mogućoj meri, da budemo dosledni onome što radimo tokom cele sezone i da polako demonstriramo taj identitet na kome stalno insistiram, a koji je postao deo našeg, da tako kažem, DNK.

Pozvao je Koković navijače da pruže podršku.

– Želeo bih da pozovem sve Pančevce koji vole klub i fudbal. Mislim da svi zajedno veoma dostojno reprezentujemo i ovaj grad i ovaj klub, i njihova podrška nam je preko potrebna. Gost će sigurno imati veliki broj navijača na sutrašnjoj utakmici, i voleo bih da i naši simpatizeri prepoznaju trenutak, dođu na stadion i podrže nas.

Ima trener Železničara problema sa kadrovskom situacijom.

– Zdravstvena situacija nije sjajna. Imamo nekoliko igrača koji izlaze iz povrede i nekoliko koji su bili bolesni. Iskreno, ni sam nisam načisto sa tim na koga ću sve moći da računam sutra. Nadam se da će medicinski tim uspeti da uradi sve što je u njihovoj moći i osposobi što veći broj igrača kako bi bili u konkurenciji za sutrašnji meč.

Duel sa Radničkim dolazi posle velike pobede nad Partizanom.

– To je svakako bio jedan od zadataka stručnog štaba. Posle pobede, kao i posle poraza, nama se ciljevi ne menjaju. Ne upadamo u depresiju posle poraza, ali ni u euforiju posle pobede, bez obzira protiv koga je ostvarena. Jednostavno, imamo naš plan, naš program, naš proces. Sledeći trening je najbitniji, sledeća utakmica je najbitnija – zaključio je Koković.

(Pančevac)