Kremlj potvrdio: U Moskvu stigao detaljan mirovni plan iz Vašingtona

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas na pres konferenciji da je Vašington dostavio Moskvi detalje svog mirovnog plana, koji je dopunjen nakon američko-ukrajinskih konsultacija u Ženevi.

– Ključni detalji su predati i razgovori će biti održani u Moskvi sledeće nedelje – rekao je Peskov, prenosi TASS.

SAD i Ukrajina održale su 23. novembra konsultacije o američkom mirovnom planu koji sadrži 28 tačaka. Državni sekretar SAD Marko Rubio opisao je sastanak kao “najproduktivniji“ do sada od početka sukoba. Ukrajinski mediji izveštavaju da su Vašington i Kijev postigli saglasnost o većini aspekata plana, pri čemu su se SAD saglasile da pitanja o integraciji Ukrajine u EU i njenom pristupanju NATO-u budu razmatrana odvojeno.

Predsednik Rusije Vladimir Putin ranije je izjavio da američki plan može poslužiti kao osnova za nastojanja da se postigne rešenje ukrajinskog sukoba.

