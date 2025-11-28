Svet

Kremlj potvrdio: U Moskvu stigao detaljan mirovni plan iz Vašingtona

17:06

28.11.2025

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas na pres konferenciji da je Vašington dostavio Moskvi detalje svog mirovnog plana, koji je dopunjen nakon američko-ukrajinskih konsultacija u Ženevi.

– Ključni detalji su predati i razgovori će biti održani u Moskvi sledeće nedelje – rekao je Peskov, prenosi TASS.

SAD i Ukrajina održale su 23. novembra konsultacije o američkom mirovnom planu koji sadrži 28 tačaka. Državni sekretar SAD Marko Rubio opisao je sastanak kao “najproduktivniji“ do sada od početka sukoba. Ukrajinski mediji izveštavaju da su Vašington i Kijev postigli saglasnost o većini aspekata plana, pri čemu su se SAD saglasile da pitanja o integraciji Ukrajine u EU i njenom pristupanju NATO-u budu razmatrana odvojeno.

Predsednik Rusije Vladimir Putin ranije je izjavio da američki plan može poslužiti kao osnova za nastojanja da se postigne rešenje ukrajinskog sukoba.

