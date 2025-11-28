OJT Pančevo: Meštanin Glogonja zadržan u pritvoru zbog proganjanja maloletnice

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu saopštilo je da je dana 27. novembra, po odobrenju OJT u Pančevu, Policijska uprava u Pančevu odredila zadržavanje osumnjičenog G.J. (1972) iz mesta Glogonj u trajanju od 48 časova, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Proganjanje.

On se sumnjiči da je u periodu od početka oktobra 2025. godine do 27. novembra 2025. godine u više navrata svojim putničkim motornim vozilom vršio obilazak ulica u Pančevu kojima se kretala maloletna oštećena (2011) u vremenu nakon završenih časova u školi koju je pohađala, te joj je prilikom uočavanja svirao, mahao i govorio nešto što ona nije mogla da razume iz razloga što mu je prozor na putničkom motornom vozilu uvek bio zatvoren.

Osumnjičeni je dana 28.11.2025.godine saslušan u prostorijama Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, a nakon saslušanja Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu predložilo je Osnovnom sudu u Pančevu da se prema osumnjičenom G.J. odredi pritvor zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati postupak uticajem na svedoke, kao i postojanja osobite okolnosti da bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo.

(Pančevac)