Nova 3 boda: Železničar bolji od Radničkog 1923

Fudbaleri Železničara pobedili su danas na svom terenu Radnički 1923 sa 1:0, u utakmici 17. kola Super lige Srbije.Strelac jedinog gola na meču bio je Kvaku Karikari u 69. minutu.

Ekipa Železničara je upisala osmu pobedu u domaćem šampionatu, treću uzastopnu, i četvrti je na tabeli sa 28 bodova, dok je Radnički 1923 trenutno na 12. poziciji sa 17 osvojenih bodova.

Nova tri boda ekipi Radomira Kokovića doneo je Kvaku Karikari golom u 69. minutu na asistenciju Silvestera Džaspera.

Železničar se nametnuo od prvog minuta i uspostavio kontrolu u posedu. U prvom poluvremenu je domaći tim više od 70 odsto vremena imao loptu u svojim nogama.

Aleksa Kuljanin je bio najopasniji igrač Železničara, pravio je probleme Radničkom po desnoj strani brojnim prodorima, ali je nedostajalo konkretnosti u završnici.

Otuda je i prvo poluvreme proteklo bez stopostotne šanse. Železničar nije uspevao da pronađe rešenje za zgusnutu odbranu Radničkog, koji se najčešće branio sa svim igračima iza lopte i šansu tražio na kontre.

Istu sliku gledali smo i u drugom poluvremenu. Prvu veću šansu pančevački tim je imao u 60. minutu. Posle dobre akcije, Stefan Pirgić je šutirao sa 16 metara po zemlji, ali je golman Lijeskić uspeo da zaustavi udarac.

Tom prilikom se mladi čuvar mreže i povredio, pa je morao da napusti igru. Umesto njega, među stative je stao Vladimir Stojković.

Ubrzo po ulasku na teren Stojković je dobro reagovao kod pokušaja glavom Jusifa i sprečio vođstvo Železničara.

U 69. minutu se zatresla mreža Radničkog. Na centaršut Džaspera sa leve strane, Kvaku Karikari je pogodio! Na ivici ofsajda je bio napadač domaćih, pa je nekoliko minuta trajala provera u VAR sobi. Na kraju je pogodak priznat i Železničar je došao do prednosti.

Nekoliko trenutaka kasnije, Radnički je pripretio, ali je golman Popović bez mnogo problema zaustavio udarac glavom.

Zanimljiva situacija dogodila se u šesnaestercu Radničkog nedugo zatim. Džasper je bio u duelu sa defanzivcem Radničkom i pao, međutim, nije dosuđen jedanaesterac.

Osam minuta je sudija produžio utakmicu, ali se rezultat do kraja nije menjao.

Železničar posle ove pobede ima 28 bodova i zauzima četvrto mesto na tabeli.

U sledećem kolu gostuje Napretku u Kruševcu, a u međuvremenu igra meč osmine finala Kupa Srbije protiv Trajala 2. decembra u Pančevu.

(Pančevac)