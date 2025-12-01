Kazne zbog snega do 10.000 dinara: Ovo obavezno treba uraditi pre sedanja za volan

Proizvodnja biometana u Srbiji kao zamena za prirodni gas
16:00
01.12.2025
U Beogradu i pojedinim zapadnim krajevima naše zemlje od jutros provejava sneg, a na planinama već je formiran snežni pokrivač do 30 centimetara. U ovom zimskom periodu na putevima Srbije često se viđaju vozila koja nisu očišćena od snega, a učestvuju u saobraćaju.
Iz Agencije za bezbednost saobraćaja navode da automobili koji se u saobraćaj uključe sa neočišćenim staklima ili nagomilanim snegom na krovu, ali i sa neočišćenim svetlima, retrovizorima, registarskim tablicama ili senzorima, ne samo da predstavljaju opasnost po bezbednost u saobraćaju, već je to i prekršaj kojim je propisana novčana kazna.
Pored toga, sneg se iz raznih razloga može razleteti i pasti na druga vozila te izazvati reakcije koje bi mogle završiti saobraćajnom nezgodom. Zato je preporuka da se iz kuće izađe par minuta ranije i vozilo očisti od snega dok se motor zagreva – poručili su ranije iz Agencije i naglasili da kazna propisana Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima za ovu vrstu prekršaja iznosi od 3.000 do 10.000 dinara.
Zamagljena stakla takođe predstavljaju veliku opasnost u vožnji, prilikom isparkiravanja i kod prestrojavanja na kolovozima sa više saobraćajnih traka.
U zimskom periodu pored čišćenja vozila vozač je dužan na vreme da proveri i akumulator, svećice, filtere i antifriz.
(Pančevac/Objektiv)