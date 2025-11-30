Aca Lukas se fotografisao s Naserom Orićem, odmah mu otkazan koncert na Jahorini

Koncert Ace Lukasa koji je trebalo da se održi u Olimpijskom centru Jahorina otkazan je nakon što se pojavila fotografija na kojoj je u društvu ratnog komandanta Armije Republike Bosne i Hercegovine, Nasera ​​Orića, kojeg Bošnjaci smatraju ratnim herojem, a Srbi ga terete da je počinio krivično delo ratnog zločina nad srpskim stanovništvom u Srebrenici 1992.

U saopštenju se navodi da je Lukasov koncert, koji je bio planiran za 12. decembar 2025. godine, u okviru manifestacije „Otvaranje skijališta“, otkazan.

Kupljene karte važiće za drugog izvođača, bez potrebe za zamenom.

Aca Lukas i Naser Orić??? Može li Lukasu da se zabrani ulazak u Srbiju? 🤢 pic.twitter.com/VPkTL0LxUN — Nina Krunić (@nina_krunic) November 30, 2025

„Razlog za otkazivanje je fotografija na kojoj se nalazi najavljeni izvođač u društvu Nasera ​​Orića, što je izazvalo zabrinutost i strepnju javnosti u Republici Srpskoj. Javnost će biti blagovremeno obaveštena o novom izvođaču koji će nastupiti umesto najavljenog, dok će svi ostali programi u okviru „Otvarenja skijališta“ biti realizovani kako je planirano“, navodi se u saopštenju Olimpijskog centra Jahorina.

Prethodno je predsednik SNSD-a Milorad Dodik rekao da je Lukas izgubio kredibilitet za nastup u entitetu Republika Srpska nakon druženja sa Orićem.

Naser Orić nedavno se fotografisao i sa Đorđom Ždralom, koji je 2010. godine osuđen na 20 godina zatvora zbog ubistva tadašnjeg načelnika Uprave policije Republike Srpske Ljubiše Savića Mauzera u Bijeljini. Ždrale je kaznu zatvora izdržavao u Vojkovićima, iza rešetaka je bio 12 godina, a Sud BiH ga je pustio, očigledno prije nego je odležao čitavu kaznu.

(Pančevac)