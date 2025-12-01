Bravo! Hristina osvojila zlato, Lena bronzu

Galerija Istorijskog arhiva: Do 8. decembra otvorena izložba o sportskim klubovima
12:00
01.12.2025
Na međunarodnom džudo turniru „Trofej Voždovca 2025.“ učestvovalo je 594 takmičara iz devet zemalja i 59 klubova.
Džudo klub Dinamo iz Pančeva je nastupio sa sedam takmičara i osvojene su dve medalje, zlato i bronza, kao i dva peta mesta.
Medalje su osvojile:
1. Hristina Dimitrijevski, mlađe devojčice do 40kg, zlatna medalja
2. Lena Ivanović, starije poletarke do 34 kg, bronzana medalja.
(Pančevac)
12:00
01.12.2025
11:30
01.12.2025
11:21
01.12.2025
10:57
01.12.2025
10:30
01.12.2025
17:46
29.11.2025
21:00
28.11.2025
10:45
28.11.2025
10:39
28.11.2025
10:07
28.11.2025
17:00
30.11.2025
13:45
30.11.2025