Bravo! Hristina osvojila zlato, Lena bronzu

DžK Dinamo iz Pančeva nastupio je na međunarodnom džudo turniru „Trofej Voždovca 2025.“ sa 7 takmičara, osvojene su dve medalje i dva peta mesta.

Na međunarodnom džudo turniru „Trofej Voždovca 2025.“ učestvovalo je 594 takmičara iz devet zemalja i 59 klubova.

Džudo klub Dinamo iz Pančeva je nastupio sa sedam takmičara i osvojene su dve medalje, zlato i bronza, kao i dva peta mesta.

Medalje su osvojile:

1. Hristina Dimitrijevski, mlađe devojčice do 40kg, zlatna medalja

2. Lena Ivanović, starije poletarke do 34 kg, bronzana medalja.

(Pančevac)