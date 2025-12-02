Železničar završio takmičenje u Kupu Srbije

Fudbaleri Železničara nisu uspeli da se plasiraju u četvrtfinale Kupa Srbije. Bolji od pančevačkog tima bila je ekipa Trajala, koja je slavila na stadionu SRC Mladost rezultatom 2:1 (0:0), objavio je ovaj klub na svom zvaničnom sajtu.

Utakmica je počela veoma loše po Železničar, pošto je već u sedmom minutu golman Ognjen Lukić dobio crveni karton. Izleteo je čuvar mreže domaćih van šesnaesterca u nameri da preseče loptu, ali je tom prilikom faulirao igrača Trajala, pa je isključen.

Među stative je stao Leon Borković, a van terena je izašao vezista Janko Jevremović.

Brojčanu nadmoć, gosti su iskoristili da se nametnu i u nekoliko situacija su bili opasni po gol pančevačkog tima. Pretili su Ranđelov i Mujdinov, a kod jedne prilike je stativa bila saveznik Železničara.

Trener Železničara Radomir Koković sumirao je utiske – Igrali smo skoro sto minuta sa igračem manje. U takvoj situaciji, dok smo bili energetski na nivou i mogli da pariramo, odnosno da kompenzujemo tog igrača manje, uspevali smo da budemo u igri i čak smo dolazili u neke šanse. Međutim, u drugom poluvremenu smo krenuli da padamo sa energijom i malo smo lošije stajali iza lopte. Držali smo i dalje zadnju liniju visoko, što nam se malo obilo o glavu, ali to je naš stil, tako igramo. Još jednom kažem, ne znam iz koje perspektive da analiziram utakmicu, sistemski ili taktički. Kada igrate skoro sto minuta sa igračem manje, jako je teško to kompenzovati, čak i protiv ekipe iz nižeg ranga – naveo je Koković i naglasio da nema zamerke na račun igrača.

Pokušavao je tim Radomira Kokovića da napadne i sa desetoricom igrača. U određenom periodu prvog poluvremena je imao i veći posed lopte, ali je jedinu kakvu-takvu šansu imao Sava Petrov u finišu poluvremena, kada je izblokiran njegov udarac sa desetak metara.

Ključni trenuci utakmice dogodili su se u uvodnoj fazi drugog poluvremena, kada je Trajal u kratkom vremenskom periodu postigao dva pogotka.

Najpre je u 54. Milošević zatresao mrežu preciznim udarcem sa ivice šesnaesterca, da bi samo tri minuta kasnije Ranđelov krunisao brzu kontru svog tima po levoj strani, koja je ostala upražnjena posle gubitka lopte Tegeltije na polovini Trajala.

Uprkos minusu od dva gola i igraču manje, Železničar se nije predavao. Na sve načine je pančevačka ekipa probala da dođe barem do jednog gola i unese neizvesnost u meč. Najbliži tome bio je Jovanović sredinom drugog dela, ali je neprecizno šutirao iz izgledne pozicije.

Pokušao je trener Koković sa tri izmene da osveži ekipu. U igru su ušli Knežević, Pirgić i Vidojević. Pomoglo je to domaćinu da ublaži poraz, preko Nikole Jovanovića u 88. minutu, ali ne i da izbegne ispadanje iz najmasovnijeg fudbalskog takmičenja u Srbiji.

Do kraja sezone Železničaru ostaje potpuni fokus na Super ligi. Već u nedelju je čeka put u Kruševac na megdan Napretku u okviru 18. kola domaćeg prvenstva.

(Pančevac)