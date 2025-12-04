NBS: Nećemo dozvoliti da finansijski sistem bude ugrožen

Bankarski sektor Srbije je likvidan, kapitalizovan i spreman da funkcioniše neometano u svim okolnostima, navedeno je u saopštenju.

Narodna banka Srbije poručila je danas da raspolaže svim potrebnim instrumentima da obezbedi stabilnost i sigurnost domaćeg finansijskog sistema i da neće dozvoliti da on bude ugrožen, zbog aktuelne situacije sa NIS-om.

NBS je, kako je saopštila, povodom senzacionalističkih navoda pojedinih medija u kojima se povodom aktuelne situacije sa kompanijom NIS neistinito i neodgovorno piše da se Narodnoj banci Srbije “sprema finansijski kolaps”, u potpunosti odbacila takve tvrdnje i istakla da situaciju prati sa punom pažnjom i deluje u skladu sa svojim mandatom da očuva stabilnost finansijskog sistema Republike Srbije.

„Takođe, ističemo da je bilo kakvo podizanje panike ovakvim naslovima direktno u suprotnosti sa državnim interesima i ne doprinosi smirivanju situacije već unošenju dodatne nesigurnosti među građanima“, poručila je NBS.

Ističe da sve državne institucije zajednički rade na rešavanju ovog izuzetno značajnog pitanja za našu zemlju.

„Narodna banka Srbije je u stalnoj koordinaciji sa domaćim i međunarodnim partnerima i raspolaže svim instrumentima potrebnim da obezbedi kontinuitet i sigurnost funkcionisanja domaćeg finansijskog sistema. Narodna banka Srbije prethodnih dana aktivno učestvuje u svim segmentima domaćeg finansijskog tržišta kako bi održala neophodnu stabilnost“, navodi se u saopštenju.

Iz NBS naglašavaju da je upravo iz tih razloga apsolutno neopravdano takvim spekulacijama podsticati nesigurnost i nepoverenje u stabilnost domaćeg finansijskog sistema.

„Sve naše mere usmerene su ka zaštiti građana, privrede i stabilnosti tržišta. Bankarski sektor Srbije je likvidan, kapitalizovan i spreman da funkcioniše neometano u svim okolnostima“, navedeno je u saopštenju.

NBS će nastaviti da blagovremeno obaveštava javnost o svom postupanju i bez obzira na spoljne pritiske i neodgovorne spekulacije, nećemo dozvoliti da platni promet, stabilnost finansijskog sistema i finansijski tokovi budu ugroženi.

Istovremeno, Narodna banka Srbije očekuje od svih učesnika u javnom životu, a posebno medija, da o ovoj temi, u najboljem interesu naše zemlje i svih njenih građana, izveštavaju istinito, pažljivo i odgovorno, saopštila je centralna banka Srbije.

(Pančevac)