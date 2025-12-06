Kulturna dešavanja

Kulturni centar: Izložba „Savremenici” Bogdana Gligorića

06.12.2025

Foto: Pančevac

U Foajeu Kulturnog centra Pančeva od 8. do 20. decembra  biće otvorena izložba fotografija „Savremenici” autora Bogdana Gligorića.

Svečano otvaranje zakazano je za 8. decembar u 19 časova.

Bogdan Gligorić rođen je 1988. godine u Pančevu. Završio je grafički dizajn na Beogradskoj politehnici, a fotografijom se profesionalno bavi od 2019. godine.

Izložba je koncipirana oko likova i ljudi sa kojima se autor susreće i koji čine deo njegovog ličnog i umetničkog okruženja. Većina fotografija nastala je tokom 2024. i 2025. godine, ali postavka obuhvata i radove snimljene 2016. i 2019. godine.

(Pančevac)

