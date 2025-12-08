Ova grupa penzionera u Srbiji ima pravo na veću penziju

Prava koja majke ostvaruju u vezi sa penzijom često se različito tumače, posebno kada je reč o stažu koji se priznaje po osnovu rođenja trećeg deteta.

Majke koje su rodile troje dece u Srbiji imaju pravo na posebnu vrstu staža koja im, nakon ispunjenja uslova za penziju, donosi uvećan iznos mesečnog čeka. Iako se ovo često pogrešno tumači kao mogućnost ranijeg penzionisanja, reč je o potpuno drugačijem institutu u okviru Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, navodi „Alo“.

Najčešća zabluda, dve godine staža ne znače raniju penziju

Javna nedoumica najviše se odnosi na odredbu prema kojoj se majkama sa troje dece priznaju dve godine posebnog staža. Međutim, za razliku od radnog i staža osiguranja, ovaj staž ne ulazi u uslov za ostvarivanje prava na penziju.

Drugim rečima, majka koja ima troje dece i dalje mora da ispuni propisane uslove, određeni broj godina staža osiguranja i starosnu granicu, isto kao i svaki drugi osiguranik. Dodatne dve godine ne skraćuju vreme potrebno za odlazak u penziju.

Svrha posebnog staža, veća penzija, ne ranije penzionisanje

Iako ne ubrzava ulazak u penzijski sistem, ovaj staž ima značajnu finansijsku vrednost. Kada majka ispuni sve uslove i ostvari pravo na penziju, dve godine posebnog staža ulaze u obračun penzijske osnovice.

To praktično znači da se penzija uvećava, jer se posebni staž sabira sa ukupnim stažom osiguranja i utiče na ukupan iznos primanja. Ovo pravo se priznaje automatski, bez dodatnih zahteva, svim majkama koje su rodile troje dece.

Zašto se uvodi ovakav mehanizam?

Cilj posebnog staža jeste da država dodatno podrži majke koje su rodile i odgajale veću porodicu, ali da istovremeno zadrži stroge kriterijume za odlazak u penziju. Na taj način se obezbeđuje izvesna socijalna kompenzacija, ali se ne menja struktura penzijskog sistema niti pravila o starosnoj granici.

Šta majke treba da znaju?

– dve godine posebnog staža ne skraćuju put do penzije

– pravo se priznaje samo kao dodatak ukupnom stažu pri obračunu

– rezultat je veći iznos penzije nakon ostvarivanja uslova

– posebni staž ne zamenjuje radni staž i ne može se iskoristiti za raniji odlazak u penziju

Iako mnoge žene veruju da im dve dodatne godine staža omogućavaju raniji odlazak u penziju, propisi jasno razlikuju posebni staž od staža osiguranja.

Ova povlastica uvedena je isključivo kao oblik podrške majkama sa troje dece kroz uvećanje penzije, a ne kao mehanizam za ubrzanje penzionisanja. U praksi, to znači da će majke moći da računaju na veći penzijski ček, ali tek nakon što ispune sve standardne uslove.

