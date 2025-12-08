Streljačka družina Pančevo 1813 zna samo za uspeh
Nakon što su iza sebe ostavili Zrenjanin, u kome su održana dva kola Liga Vojvodine u streljaštvu – 4. kolo za pionire, kao i 2. kolo za kadete i mlađe juniore, naredno kolo za kadete i mlađe juniore zakazano je za januar u Vrbasu.
Streljačka družina „Pančevo 1813“ ostvarila je zapažene rezultate na oba takmičenja sa ukupno 30 nastupa i brojnim medaljama u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji.
Pančevci su nastupili 13 puta vazdušnom puškom i pištoljem, a sve četiri ekipe su bile u konkurenciji.
Ekipa pionirki puškom osvojila je drugo mesto, dok su pioniri puškom zauzeli treće mesto.
Ana Petković osvojila je bronzu (177), Ivana Ančić bila je peta sa 174, a Ognjen Dželetović peti sa 169 krugova.
Nastupili su i Elena Flora (165), Vuk Vojnović (156), Marko Brakus (150) i Vukašin Šušić (144 kruga).
U gađanju vazdušnim pištoljem Pančevke i Pančevci bili su najbolji:
Obe ekipe pionirki i pionira pištoljem osvojile su prvo mesto, a bile su i jedine kompletne ekipe.
Petra Papić osvojila je srebro (162), Ivana Ančić bronzu (258), a Ana Petković bila je peta sa 103 kruga.
Kod pionira Vuk Vojnović je osvojio bronzu (154), Stevan Šušić zauzeo četvrto mesto (150), a Vukašin Šušić bio šesti (142).
Naredno kolo za pionire biće održano 14. decembra u Kikindi.
2. kolo Lige Vojvodine za kadete i mlađe juniore
Na drugom takmičenju u Zrenjaninu strelci „Pančeva 1813“ ostvarili su 17 nastupa i osvojili veliki broj medalja. Petra Papić osvojila je tri medalje, dok su Ivana Ančić, Elena Flora, Ognjen Dželetović i Ognjen Bunčić osvojili po dve.
Ekipa kadetkinja puškom zauzela je prvo mesto, a mlađe juniorke treće.
Elena Flora osvojila je zlato u kadetkinjama i bronzu u mlađim juniorkama (380).
Sledile su Ana Negovanović peta (366) i Ana Petković (353).
Ekipa mlađih juniora puškom osvojila je drugo mesto.
Ognjen Dželetović je osvojio dve bronze (562) – među kadetima i mlađim juniorima.
Ognjen Bunčić uzeo je bronzu u mlađim juniorima (556), dok je Nikola Flora imao 489 krugova.
U disciplini vazdušni pištolj:
Kadetkinje su ekipno prve, a mlađe juniorke druge.
Petra Papić zlatna u kadetkinjama i bronzana kod mlađih juniorki (343).
Ivana Ančić osvojila srebro (327), a Ana Petković bila četvrta (277).
Kod kadeta i mlađih juniora pištoljem obe ekipe Pančeva bile su prve:
Ognjen Bunčić bronza u mlađim juniorima (532).
Stefan Šušić četvrti kadet, Vukašin Šušić peti.