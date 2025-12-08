Streljačka družina Pančevo 1813 zna samo za uspeh

Nakon što su iza sebe ostavili Zrenjanin, u kome su održana dva kola Liga Vojvodine u streljaštvu – 4. kolo za pionire, kao i 2. kolo za kadete i mlađe juniore, naredno kolo za kadete i mlađe juniore zakazano je za januar u Vrbasu.

Streljačka družina „Pančevo 1813“ ostvarila je zapažene rezultate na oba takmičenja sa ukupno 30 nastupa i brojnim medaljama u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji.

Pančevci su nastupili 13 puta vazdušnom puškom i pištoljem, a sve četiri ekipe su bile u konkurenciji.

Ekipa pionirki puškom osvojila je drugo mesto, dok su pioniri puškom zauzeli treće mesto.

Ana Petković osvojila je bronzu (177), Ivana Ančić bila je peta sa 174, a Ognjen Dželetović peti sa 169 krugova.

Nastupili su i Elena Flora (165), Vuk Vojnović (156), Marko Brakus (150) i Vukašin Šušić (144 kruga).

U gađanju vazdušnim pištoljem Pančevke i Pančevci bili su najbolji:

Obe ekipe pionirki i pionira pištoljem osvojile su prvo mesto, a bile su i jedine kompletne ekipe.

Petra Papić osvojila je srebro (162), Ivana Ančić bronzu (258), a Ana Petković bila je peta sa 103 kruga.

Kod pionira Vuk Vojnović je osvojio bronzu (154), Stevan Šušić zauzeo četvrto mesto (150), a Vukašin Šušić bio šesti (142).

Naredno kolo za pionire biće održano 14. decembra u Kikindi.

2. kolo Lige Vojvodine za kadete i mlađe juniore

Na drugom takmičenju u Zrenjaninu strelci „Pančeva 1813“ ostvarili su 17 nastupa i osvojili veliki broj medalja. Petra Papić osvojila je tri medalje, dok su Ivana Ančić, Elena Flora, Ognjen Dželetović i Ognjen Bunčić osvojili po dve.

Ekipa kadetkinja puškom zauzela je prvo mesto, a mlađe juniorke treće.

Elena Flora osvojila je zlato u kadetkinjama i bronzu u mlađim juniorkama (380).

Sledile su Ana Negovanović peta (366) i Ana Petković (353).

Ekipa mlađih juniora puškom osvojila je drugo mesto.

Ognjen Dželetović je osvojio dve bronze (562) – među kadetima i mlađim juniorima.

Ognjen Bunčić uzeo je bronzu u mlađim juniorima (556), dok je Nikola Flora imao 489 krugova.

U disciplini vazdušni pištolj:

Kadetkinje su ekipno prve, a mlađe juniorke druge.

Petra Papić zlatna u kadetkinjama i bronzana kod mlađih juniorki (343).

Ivana Ančić osvojila srebro (327), a Ana Petković bila četvrta (277).

Kod kadeta i mlađih juniora pištoljem obe ekipe Pančeva bile su prve:

Vuk Vojnović srebro među kadetima i peti kod juniora (459).

Ognjen Bunčić bronza u mlađim juniorima (532).

Stefan Šušić četvrti kadet, Vukašin Šušić peti.