Kulturni centar: Evo kako je bilo na baletskom takmičenju

Baletsko takmičenje klasičnog i modernog baleta održano je u Kulturnom centru Pančeva, u organizaciji Centra za igru, gde je Plesni studio „Balerina“ ostvario izuzetan uspeh osvojivši čak 109 zlatnih medalja i 21 specijalnu nagradu.

Specijalne nagrade osvojile su: Iva Mijaljević, Milena Cekov, Milica Grujić, Petra Dobričan, Adelina Gologan, Anastasija Gligorić, Dunja Stanišić, Helena Jokić, Amelia Lea Suchanek, Marija Veličkovski, Barbara Havelova, Ema Stano, Jana Petrovič, Taša Jovanović, Viktorija Čižik, Đurđina Stanković, Helena Radoičić, Nina Radisavljević, Neda Bajić, Sara Petrović i Staša Mlekov, prenosi portal K013.

Posebno se istakla Helena Milinković, koja je osvojila četiri zlatne medalje. Po tri zlatne medalje ponele su Anastasija Gligorić, Helena Jokić i Barbara Havelova.

Po dve zlatne medalje osvojile su: Isidora Milinković, Danka Stojiljković, Lenka Bubalo, Iva Mirković, Mina Dimković, Nikolija Đorđijevski, Rada Halasov, Iva Matić, Anastasija Veličković, Adelina Gologan, Dunja Stanišić, Petra Dobričan, Sara Koloski, Taša Jovanović, Staša Mlekov, Sara Petrović i Neda Bajić, dok je veliki broj takmičara studija osvojio po jednu zlatnu medalju, potvrđujući visok nivo rada, discipline i posvećenosti celog tima Plesnog studija „Balerina“.

Mladi plesači već narednog vikenda nastupaju na festivalu SIDF u Vrnjačkoj Banji, a u toku su i završne pripreme za tradicionalni novogodišnji koncert „Zimska bajka“, koji će biti održan 23. decembra od 18 časova u Kulturnom centru Pančeva.

Plesni studio „Balerina“ još jednom je pokazao da se predan rad, talenat i ljubav prema plesu pretvaraju u vrhunske rezultate i ponos celog grada.

(K013)