Rukometaši Dinama šampioni Vojvodine

Prošlog vikenda je u novosadskom „Spensu” održan finalni turnir Prvenstva Vojvodine za rukometaše do 14 godina, na kome je Dinamo osvojio zlatnu medalju i plasirao se na državni šampionat.

U prvom polufinalu Metaloplastika je lako nadigrala Adu, a u drugom je Dinamo pobedio Hajduk iz Beške sa 26:14.

Utakmica za treće mesto odredila je učesnika Superlige Srbije, a to je ekipa iz Ade. A onda je usledilo veliko finale između Dinama i Metaloplastike. Duel dve možda i najbolje ekipe u Srbiji trenutno u ovoj generaciji. Posle velike borbe Dinamo je trijumfvoao sa 24:22. Prve tri ekipe su se plasirale u Superligu Srbije u kojoj takmičenje počinje od februara.

Još jedan uspeh pančevačkog rukometa ostvarili su: Žakula, Okanović, Ljubičić, Ignja, Bujak, Đurović, Oberknežev, Ilić, Jovanović, Gigić, Vitas, Gages, Malinović, Kovačević, Bogić i Pivašević. Tim su predvodili treneri Milan Spasić i Dalibor Breti.

Za ovu generaciju dečaka nema pauze. Već u četvrtak ujutru putuju na međunarodni turnir koji se održava u Beču, gde će reprezentovati našu državu, grad i klub!

