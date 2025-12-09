OJT Pančevo: Optužnica za obljubu maloletnice

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu saopštilo je da je 5. decembra 2025. godine podnelo Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv N. B. (1996) zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljene polne radnje.

Kako se navodi u saopštenju, sumnja se da je N. B. ovo krivično delo izvršio između 9. i 10. juna 2022. godine u Opovu, u putničkom vozilu kojim je upravljao, prema tada maloletnoj oštećenoj (2009), koja mu je sestra od strica.

Tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenog osudi na kaznu zatvora u trajanju od osam meseci.

(Pančevac)