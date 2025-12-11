Crveni krst: Nestašica krvi svih krvnih grupa

Nestašica je svih krvnih grupa, apeluju iz Crvenog krsta Pančevo, i mole sugrađane da se odazivaju akcijama i pomognu onima kojima život i lečenje zavise od naše humanosti.

Krvi nema, zalihe su na minimumu, poručuju iz Crvenog krsta Pančevo i mole sugrađane da se odazivaju na akcije i pomognu onima koji su u teškoj situaciji. Akcije se organizuju ponedeljkom i sredom, a ne treba zaboraviti da se približavaju praznici, kada je uobičajeno da je dobrovoljnih davalaca manje nego tokom godine,rekla je Milica Todorović, sekretarka Crvenog krsta Pančevo za RTV Pančevo.

„Situacija nije takva da možemo da budemo opušteni. Ni u bolnicama, ni u Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine, ni u Institutu za transfuziju krvi Srbije – zalihe krvi su na minimumu. Poruka koju je jedna naša sugrađanka objavila ‘Čovek si kada odlučiš da neko tvojom odlukom živi. Čestitamo’ lep je podsticaj za one koji žele da budu humani.“

Apel sugrađanima traje još samo dve nedelje, što znači još četiri akcije dobrovoljnog davanja krvi, uključujući i onu u poslednjoj nedelji pred Novu godinu, rekla je Milica Todorović.

Naredna akcija dobrovoljnog davanja krvi planirana je za ponedeljak, od 9 do 12 časova, u prostorijama Crvenog krsta Pančevo, u ulici Žarka Zrenjanina 15.

