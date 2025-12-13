Kovin: 26 ugovora za poljoprivrednike

U opštini Kovin svečano je potpisano poslednjih 26 ugovora sa poljoprivrednicima, čime je uspešno završen proces dodele subvencija za tri važne mere podrške poljoprivrednoj proizvodnji. Ovaj korak predstavlja završni deo ukupnog ciklusa dodele 126 ugovora u ovoj godini.

Opština Kovin je u septembru raspisala tri javna poziva, a ukupno je dodeljeno 5.450.000 dinara iz Agrarnog fonda kao podrška lokalnim poljoprivrednicima.

Sredstva su usmerena na tri mere:

1. Subvencionisanje osiguranja u poljoprivrednoj proizvodnji

Po javnom pozivu za subvencionisanje investicije osiguranja u poljoprivrednoj proizvodnji dodeljeno je 2.200.000,00 dinara bez PDV-a. Subvencionisani su troškovi u iznosu od 30% za osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja, a potpisan je 71 ugovor.

2. Subvencionisanje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava

Za ovu meru dodeljeno je 2.450.000,00 dinara bez PDV-a. Subvencionisani su troškovi u iznosu od 50% za nabavku mašina za dopunsku obradu zemljišta, mašine za zaštitu bilja i opremu za pčelarstvo. Potpisano je 42 ugovora.

3. Sufinansiranje kamata na poljoprivredne kredite

Opština je po ovom pozivu dodelila 800.000,00 dinara bez PDV-a, čime je subvencionisano 70% kamata na poljoprivredne kredite. Potpisano je 13 ugovora.

Prisutne je pozdravila predsednica opštine, Violeta Ocokoljić, i navela da je Opština Kovin osnovala Agrarni fond 2016. godine, kojim se iz godine u godinu izdvajaju sredstva iz lokalnog budžeta kao mera pomoći lokalnim poljoprivrednicima i da sa ovom praksom neće prestati ni u budućnosti.

(Opština Kovin)