Otkazan koncert Ace Lukasa u Banjaluci

Koncert Ace Lukasa, koji je trebalo da bude održan krajem decembra u jednom klubu u Banjaluci je otkazan.

Iz ovog kluba oglasili su se putem Instagrama te istakli da će vratiti novac onima koju su već kupili ulaznice.

Kako su saopštili iz kluba u kojem je trebalo da nastupa Aca Lukas, razlog otkazivanja ovog koncerta su „nepredviđene organizacione okolnosti“.

„Otkazujemo koncert Ace Lukasa koji je bio najavljen u sklopu našeg novogodišnjeg programa. Svim posetiocima biće refundiran celokupan iznos. Način i proceduru refundacije objavićemo u toku dana na našim zvaničnim kanalima komunikacije“, napisali su na Instagram stranici kluba.

(Pančevac/B92)