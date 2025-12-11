Otkazan koncert Ace Lukasa u Banjaluci

Ne kupuj – udomi Čupavke i Bubi
Koncert Ace Lukasa, koji je trebalo da bude održan krajem decembra u jednom klubu u Banjaluci je otkazan.
Iz ovog kluba oglasili su se putem Instagrama te istakli da će vratiti novac onima koju su već kupili ulaznice.
Kako su saopštili iz kluba u kojem je trebalo da nastupa Aca Lukas, razlog otkazivanja ovog koncerta su „nepredviđene organizacione okolnosti“.
„Otkazujemo koncert Ace Lukasa koji je bio najavljen u sklopu našeg novogodišnjeg programa. Svim posetiocima biće refundiran celokupan iznos. Način i proceduru refundacije objavićemo u toku dana na našim zvaničnim kanalima komunikacije“, napisali su na Instagram stranici kluba.
(Pančevac/B92)
