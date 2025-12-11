Kulturni centar: Koncert KUD „Abrašević“ u petak, slavi 120 godina postojanja

Velika pobeda Zvezde u Gracu za izgledno evropsko proleće
21:45
11.12.2025
Umetnička kuća „Abrašević“ ove godine širom Srbije proslavlja 120 godina postojanja, što svaki ogranak radi na svoj način, a veliki jubilej biće obeležen i u petak, 12. decembra, u Kulturnom centru Pančeva
Tim povodom pančevačko Kulturno-umetničko društvo „Abrašević“ održaće koncerte pod nazivom „U amanet tradiciji“.
.
Prema rečima predsednice društva, Lele Stojnov, ovaj događaj biće priređen iz dva dela i prvi će početi u 18 sati, a drugi dva sata kasnije.
– Tačnije, to su dva koncerta za jedno veče i mislim da ćemo tu uspeti da prikažemo ono što jeste suština postojanja ovog kulturno-umetničkog društva. Učesnici koncerta su sve naše grupe, od najmlađih do najstarijih – navodi Lela Stojnov.
Prvi koncert (18 sati):
1. Pačici – Igrale se delije
2. Paćici – Jedan dečiji dan
3. Prvi ansambl – Pasona
4. Skola folklora B – Levač
5. Prvi ansambl – Vodarke
6. Drugi ansambl – Vlaške igre
7. Prvi ansambl – Krajište
8. Škola folklore B – Šumadija
9. Rekreativci – Leskovac
10. Prvi ansambl I veteran – Pčinja
11. Drugi ansambl – Šopske
12. Prvi ansambl – Dubočke kraljice
Drugi koncert (20 sati):
1. Skola folklora A – Splet Igara iz Srbije
2. Prvi ansambl – Pasona
3. Pripremni ansambl – Vranjsko polje
4. Drugi ansambl – Vlaške igre
5. Prvi ansambl I Veterani – Vodarke
6. Rekreativci – Jasenica
7. Prvi ansambl – Pčinja
8. Skola folklora A – Igre iz Srema
9. Rekreativci – Leskovac
10. Prvi ansambl – Krajiste
11. Pripremni ansambl – Pirot
12. Drugi ansambl – Šopske igre
13. Prvi ansambl – Dubočke kraljice
(Pančevac/J. Filipović)
