Evrogol Grgića za trijumf Železničara protiv IMT

Fudbaleri Železničara pobedili su IMT rezultatom 1:0 u meču 19. kola Super lige Srbije. Jedini strelac na meču na stadionu SRC Mladost u Pančevu bio je Dario Grgić, koji je u 43. minutu postigao fantastičan gol pod prečku.

Železničar je od prvog minuta preuzeo kontrolu u posedu i u prvom poluvremenu je više 75 odsto vremena imao loptu u svojim nogama.

Brzo je tim Radomira Kokovića zapretio – Aleksa Kuljanin je probio sa leve strane u sredinu i poslao oštru loptu u peterac, ali je Silvester Džasper za malo zakasnio klizećim startom.

IMT se oslanjao na kontra-napade i udarce sa distance. Luković je dva puta probao, a jednom Karamoko. Nedovoljno da se savlada Zoran Popović.

Tražio je Železničar pukotinu u defanzivi gostujućeg tima, pokušavao napadima preko brzonogih Kuljanina i Džaspera, u nekoliko situacija je blizu šanse bio i Kvaku Karikari, ali je nedostajalo kreacije i završnog pasa.

Kada se činilo da će rezultat na poluvremenu biti 0:0, ukazao se Dario Grgić i maestralnim pogotkom doneo prednost domaćoj ekipi u 43. minutu.

Odbitak iz šesnaesterca je vezista Železničara namestio na volej i sa preko 20 metara poslao pravi projektil – lopta se od prečku odbila na travu, pa zatim završila u gornjoj mreži za jedan od najlepših golova dosadašnjeg dela šampionata.

Lako je desetka Pančevaca mogla do još jednog gola već na početku drugog poluvremena. Ipak, ovoga puta je stativa sprečila Grgića da zatrese mrežu i udvostruči vođstvo.

Opasnost pred golom IMT viđena je u 56. minutu. Kuljanin je pobegao po levoj strani, ušao iskosa u šesnaesterac i šutirao pored stative.

Samo tri minuta kasnije gosti su stvorili najveću šansu. Luka Luković je poslao loptu na dalju stativu do Kembela, koji je proigrao Karamoka, ovaj je u padu šutirao, ali je Milikić na liniji sprečio gol.

Do finiša utakmice nije bilo izglednijih prilika, a onda se zatresla mreža Železničara. Posle prekida i „preglavavanja“ ispred šesnaesterca, usamljeni Sisako je savladao Popovića. Ipak, iz VAR sobe je signalizirana ofsajd pozicija, pa je ostalo 1:0 za Železničar.

Na startu nadoknade vremena je domaći tim mogao da reši pitanje pobednika, Karikari je probio po levoj strani i u situaciji dva na jedan imao usamljenog Janka Jevremovića na desnoj strani, ali je poslao neprecizan pas i lopta je završila kod golmana IMT.

Time je meč okončan rezultatom 1:0 u korist pančevačkog tima.

Železničar posle ove pobede ima 31 bod i zauzima četvrto mesto na tabeli. U poslednjem meču u godini gostuje Radničkom u Nišu.

(Pančevac/S.L)