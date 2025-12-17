Vladimir nasred puta video uplašenu srnu: Nije mogao da je ostavi u opasnosti

Obična vožnja od Nove Varoši do Prijepolja pretvorila se u susret koji će jedan vozač zauvek pamtiti.

– Ugledao sam srnu kako liže so na putu, stao sam na proširenje kako bih je “oterao” u šumu da je neko autom ne udari. Ona se uplašila i povukla iz bankine, pogled je govorio više od hiljadu reči, rekao je vozač Vladimir Jakšić za RINU.

Uplašen za njenu bezbednost nije mogao da je ostavi samu i uplašenu na putu. Na kraju je srnu vozač preneo preko magistrale i ona je otrčala u šumu. Možda joj je baš on spasio život.

– Kako krenem ka kolima, okrenem se i vidim srnu kako i dalje stoji uplašena pognute glave. Plašio sam se da kad bude pretrčavala ulicu da može da izleti pred automobil. Nisam mogao tako da je ostavim i preneo sam je preko magistrale, pustio da otrči u šumu. Osvetlio sam joj koliko sam mogao put mobilnim telefonom i tako sam video da se u jednom trenutku okrenula, pogledala me i otrčala. Osetio sam to kao pogled zahvalnosti, kazao je Vladimir.

View this post on Instagram A post shared by Regionalna informativna novinska agencija (RINA) (@_rina.rs)

(RINA)