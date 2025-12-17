Vladimir nasred puta video uplašenu srnu: Nije mogao da je ostavi u opasnosti

Ovo su nove cene goriva u Srbiji: I benzin i dizel pojeftinili
11:00
19.12.2025
Obična vožnja od Nove Varoši do Prijepolja pretvorila se u susret koji će jedan vozač zauvek pamtiti.
– Ugledao sam srnu kako liže so na putu, stao sam na proširenje kako bih je “oterao” u šumu da je neko autom ne udari. Ona se uplašila i povukla iz bankine, pogled je govorio više od hiljadu reči, rekao je vozač Vladimir Jakšić za RINU.
Uplašen za njenu bezbednost nije mogao da je ostavi samu i uplašenu na putu. Na kraju je srnu vozač preneo preko magistrale i ona je otrčala u šumu. Možda joj je baš on spasio život.
– Kako krenem ka kolima, okrenem se i vidim srnu kako i dalje stoji uplašena pognute glave. Plašio sam se da kad bude pretrčavala ulicu da može da izleti pred automobil. Nisam mogao tako da je ostavim i preneo sam je preko magistrale, pustio da otrči u šumu. Osvetlio sam joj koliko sam mogao put mobilnim telefonom i tako sam video da se u jednom trenutku okrenula, pogledala me i otrčala. Osetio sam to kao pogled zahvalnosti, kazao je Vladimir.
(RINA)