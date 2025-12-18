Ne kupuj – udomi Trikolorku i Ameli

Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Trikolorku i Ameli.

Ameli

Ova kuca pronađena je kao tek progledalo štene i bila je prepuštena sudbini i ulici.

Ameli je stara oko godinu i deset meseci i stasala je u prelepu mladu mešanku labrador poentera.

Energična je, uvek spremna za šetnje, igru, trčanje i neograničene zagrljaje.

Sada je sterilisana, vakcinisana i redovno čišćena od parazita, pa spremna traži dom u kom će biti voljena, čuvana i tretirana kao član porodice, a ostalo se može saznati na kontakt telefon 062/330-186.

Trikolorka

Ženkica stara šest meseci nudi se na udomljavanje isključivo za život u zatvorenom prostoru.

Bila je teško povređena, ali se uspešno oporavila zahvaljujući pomoći naših humanih sugrađana.

Sterilizacija i prevoz do novog vlasnika u Pančevu ili Beogradu su obezbeđeni, a sve drugo može se saznati pozivom na broj telefona 062/443-

367.

Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.

Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-148.

Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!

(Pančevac/J. Filipović)

