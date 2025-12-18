Ne kupuj – udomi Trikolorku i Ameli

Ovo su nove cene goriva u Srbiji: I benzin i dizel pojeftinili
11:00
19.12.2025
Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!
Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Trikolorku i Ameli.
Ameli
Ova kuca pronađena je kao tek progledalo štene i bila je prepuštena sudbini i ulici.
Ameli je stara oko godinu i deset meseci i stasala je u prelepu mladu mešanku labrador poentera.
Energična je, uvek spremna za šetnje, igru, trčanje i neograničene zagrljaje.
Sada je sterilisana, vakcinisana i redovno čišćena od parazita, pa spremna traži dom u kom će biti voljena, čuvana i tretirana kao član porodice, a ostalo se može saznati na kontakt telefon 062/330-186.
Trikolorka
Ženkica stara šest meseci nudi se na udomljavanje isključivo za život u zatvorenom prostoru.
Bila je teško povređena, ali se uspešno oporavila zahvaljujući pomoći naših humanih sugrađana.
Sterilizacija i prevoz do novog vlasnika u Pančevu ili Beogradu su obezbeđeni, a sve drugo može se saznati pozivom na broj telefona 062/443-
367.
Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.
Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-148.
(Pančevac/J. Filipović)
