Ne kupuj – udomi Sivku i Njuškice

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Sivku i Njuškice.

Sivka

Prava umiljata mačkica traži dom, nakon što je, nažalost, ostala bez doma i krova.

Živi privremeno kod bake koja je hrani, ali ona već ima dve mace u stanu i nema uslova za treću.

Kad ugrabi malo prilike, odmori se pred vratima stana na otiraču, u prizemlju gde je baš prometno.

Ko želi, može da usreći ovu lepotu, da se ne razboli, jer zima je pred vratima, a sve drugo može se saznati pozivom na kontakt telefon 062/134-76-39.

Njuškice

Malene njuškice traže svoje prve domove, jer se nalaze kod ljudi koji su podstanari i ne mogu dugo da ih zadrže kod sebe.

Veseli su i razigrani i jedva čekaju da nekome ulepšaju život.

Ukoliko tražite prijatelja koji vas nikada neće izneveriti, onda to upravo može biti jedan od ovih čupavaca.

Sve druge informacije mogu se dobiti pozivom na telefon 062/853-89-79.

Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.

Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-148.

Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!

(Pančevac/J. Filipović)

