Ne kupuj – udomi trio Lajavikus i Šarene njuškice
Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo trio lajavikus i šarene njuškice.
Trio Lajavikus
Preslatki štenci stari oko dva meseca traže dom, jer se nalaze u blizini pruge gde nije bezbedno za njih.
Najpre ih je bilo sedmoro, ali su nažalost neki stradali, a ostali su po jedan crni, tamnobraon i žuti.
Njima zaista gori pod šapicama tako da ko god da ih udomi, spasava njihove male živote.
Sve drugo može se saznati na kontakt telefon 064/229-11-17.
Šarene njuškice
Živahni šareni štenci stari oko dva meseca traže udomitelje, a u pitanju su tri mužjaka i jedna ženka.
Pronađeni su bez nadzora i vlasnika na Novoseljanskom putu.
Imaju obroke zahvaljujući humanim sugrađanima, ali im je potrebno pronaći stalne domove, dok se preostale informacije mogu dobiti pozivom na telefon 063/112-04-91.
Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.
Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-148.
Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!
(Pančevac/J. Filipović)
