Ne kupuj – udomi trio Lajavikus i Šarene njuškice

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo trio lajavikus i šarene njuškice.

Trio Lajavikus

Preslatki štenci stari oko dva meseca traže dom, jer se nalaze u blizini pruge gde nije bezbedno za njih.

Najpre ih je bilo sedmoro, ali su nažalost neki stradali, a ostali su po jedan crni, tamnobraon i žuti.

Njima zaista gori pod šapicama tako da ko god da ih udomi, spasava njihove male živote.

Sve drugo može se saznati na kontakt telefon 064/229-11-17.

Šarene njuškice

Živahni šareni štenci stari oko dva meseca traže udomitelje, a u pitanju su tri mužjaka i jedna ženka.

Pronađeni su bez nadzora i vlasnika na Novoseljanskom putu.

Imaju obroke zahvaljujući humanim sugrađanima, ali im je potrebno pronaći stalne domove, dok se preostale informacije mogu dobiti pozivom na telefon 063/112-04-91.

Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.

Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-148.

Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!

(Pančevac/J. Filipović)

