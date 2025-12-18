Er Srbija najavila šest novih direktnih avio-linija u 2026.

BEOGRAD – Nacionalna avio-kompanija Srbije, Er Srbija danas je najavila da nastavlja da širi svoju mrežu linija u 2026. godini, uvodeći šest novih destinacija koje povezuju Beograd sa turističkim, poslovnim i avanturističkim centrima širom sveta.Navedeno je da će tokom predstojeće letnje sezone Er Srbija uvesti tri nove linije i to za Santorini u Grčkoj, Baku u Azerbejdžanu i Toronto u Kanadi, dok će u zimskoj sezono uvesti direktne letove za Tenerife i Sevilju u Španiji i Tromzo u Norveškoj.

Ukazano je da će se u mreži letova Er Srbije po prvi put naći Baku, Santorini, Sevilja, Tenerife i Tromzo, dok se direktna avio-linija za Toronto uspostavlja nakon trideset godina, kada je realizovan poslednji let JAT-a između Beograda i ovog kanadskog grada.

Kako je navedeno, ovaj izbor destinacija predstavlja rezultat strateškog razvoja Er Srbije i odgovor na rastuća interesovanja putnika za raznovrsnim turističkim i poslovnim centrima, a koji istovremeno osnažuje povezivanje Beograda sa ključnim svetskim destinacijama.

Grčko ostrvo Santorini, kao nova destinacija nacionalnog avio-prevoznika biće dostupno od 30. aprila 2026. godine, prvi let direktne avio-linije za Baku, kojim Er Srbija proširuje svoje prisustvo u regionu Kavkaza, najavljen za 3. maj, dok je prvi let za Toronto zakazan za 23. maj.

Kako se dodaje, prvi let za Sevilju u zimskoj sezoni naredne godine planiran je 30. septembra, dok je prvi direktan let za Tenerife iz Beograda planiran 27. oktobra, a za Tromzo 14. decembra.

Ocenjeno je da ovakva diversifikacija ruta doprinosi smanjenju sezonalnosti i boljoj iskorišćenosti flote, podstičući putovanja, posebno tokom zimskih meseci.

(Pančevac/Beta)