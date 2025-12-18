Dopuniti dnevni red tačkom o stanju kvaliteta vode u Pančevu

Gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović zatražio je na današnjoj sednici Skupštine Grada Pančeva dopunu dnevnog reda sa tačkom „Stanje kvaliteta vode u Pančevu“.

“Da vidimo ko je taj, ko pokušava da izazove haos i negativne emocije kod stanovništva, a ko radi odgovorno i posvećeno i ne želi da ulazi u blato u koje pokušavaju da ga uvuku. Da obavestimo ispravno građane Pančeva o kvalitetu vode”, rekao je Stevanović obrazlažući zahtev za dopunu dnevnog reda.

Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Nenad Rakić istakao je da proces prerade sirove vode nije menjan, da se on na isti način sprovodi godinama unazad poštujući sve standarde i procedure koji taj proces zahteva. Voda u Pančevu je jedna od nakvalitetnijih u Srbiji, tako je bilo pre 5 godina, pre 10 godina, tako je bilo juče, tako je danas i tako će biti u budućnosti.

Direktor Vodovoda je, zatim, pred odbornicima popio čašu vode, da bi i tim gestom pokazao kako su priče o vodi neosnovane i politizovane od strane opozicije i zborova građana.

Direktorka Zavoda za javno zdravlje Pančevo dr Ljiljana Lazić istakla je da se, posle sprovedenih opsežnih analiza, ponovljenih više puta, pokazalo da je voda hemijski i bakteriološki ispravna i da nema rizika po zdravlje ljudi.

Podsetimo, Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu, opsežno razmatrajući dostavljene i potpisane zapisnike, izveštaje i mišljenja od strane renomiranih ustanova, te pojašnjenja istih od strane stručnih lica, utvrdilo je da u proizvodnji i distribuiranju vode odgovornih lica JKP „ Vodovod i kanalizacija“ Pančevo nisu ostvareni elementi bića bilo kog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti.

Takođe, OJT Pančevo obavestilo je saopštenjem javnost da će svako iznošenje ili dalje pronošenje lažnih vesti, vezano za ispravnost vode u Pančevu, biti kvalifikovano i procesuirano kao krivično delo Izazivanje panike i nereda iz člana 343 Krivičnog zakonika Republike Srbije.

