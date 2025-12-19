Ovi građani Srbije danas primaju novac

Privremena i redovna novčana naknada za novembar biće isplaćena 19. i 20. decembra preko Banke Poštanska štedionica, saopštila je danas Nacionalna služba za zapošljavanje.

Privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija biće isplaćena u subotu, 20. decembra 2025. godine.

