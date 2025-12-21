Pančevka Dunja Kostić lice nove modne generacije

Finalno takmičenje za mis Balkana održano je nedavno u Sarajevu, a među finalistkinjama našla se i mlada Pančevka Dunja Kostić (21), koja je svojim nastupom osvojila lentu druge pratilje Balkana, čime je donela ponos i potvrdu talenta svom gradu i domaćem modnom svetu.

Inače, festival „Golub mira” već godinama neguje misiju povezivanja

ljudi iz regiona, bez obzira na veru, naciju i kulturnu tradiciju, a modnim revijama, izložbama, poezijom, likovnim programima i književnim večerima, ovaj događaj promoviše ideje tolerancije, saradnje i multikulturalnosti.

Ovogodišnje završno nadmetanje za mis Balkana u Sarajevu okupilo je devojke iz celog regiona koje su prethodno morale da prođu kvalifikacije.

Mlada Pančevka Dunja Kostić za finale se izborila još u septembru, tokom festivala u Ulcinju, i bila jedna od samo dve predstavnice Srbije.

Iako mlada, Dunja iza sebe već ima impresivnu karijeru i modelingom se bavi od pete godine, kada je zbog specifičnog izgleda i prirodne prepoznatljivosti počela da radi prve dečje revije i kampanje.

Od sedamnaeste godine njen angažman postaje ozbiljniji, redovno učestvuje na beogradskim modnim događajima, kao što su BAFE, Fashion Selection i druge modne manifestacije, čime je postajala prepoznatljivo lice domaće modne scene.

Mlada Pančevka sarađivala je s mnogim istaknutim dizajnerima i brendovima, od kojih se izdvajaju Verica Rakočević, Monkler, Bogner, a tu su i komercijalne kampanje za hotel Hajat, Jetel, Somersbi, Cepter, Bateri enerdži i mnogi drugi.

Ona sa samo dvadeset jednom godinom uspešno gradi paralelne puteve i kao model i kao odličan student treće godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Nakon osvajanja titule druge pratilje Balkana, Dunja je za „Pančevac” objasnila šta mladim ženama poručuje kao simbol jedne nove, samosvesne generacije.

– Mislim da je najvažnije da svaka devojka razume da identitet nije ograničen samo na izgled. Lepota je privilegija, ali karakter je odgovornost. Kada znamo ko smo i šta želimo, tada možemo da budemo i hrabre i nežne, i ambiciozne i saosećajne. Učešće na „Golubu mira” pokazalo mi je da moda može biti mnogo više od estetike – ona može biti most između ljudi koji se možda nikada ne bi upoznali. Ako sam svojim prisustvom makar jednoj devojci poručila da veruje u sebe, onda je ova lenta

mnogo više od priznanja – napominje mlada i uspešna Pančevka.

Prema njenim rečima, finalno veče u Sarajevu proteklo je u atmosferi snažnih emocija.

– To je pre svega zato su se na istoj bini našle devojke koje dolaze iz različitih kulturnih sredina, ali koje dele istu posvećenost modi i umetnosti. Publika je tokom celog programa imala priliku da vidi kako se kroz kreativnost brišu granice i kako se estetski izraz pretvara u poruku mira – dodala je Dunja, koja je na finalnoj večeri u tom okruženju blistala ne samo svojom pojavom već i staloženošću i profesionalizmom.

Njeni planovi za budućnost obuhvataju i dalji razvoj na modnoj sceni, ali i akademsko usavršavanje.

Iako joj karijera modela konstantno nudi nove prilike, Dunja ističe da joj je obrazovanje važno jer joj daje širinu i razumevanje sveta biznisa, marketinga i ekonomije, što može biti ključni oslonac jednog dana kada se odluči za sopstvene projekte.

Prelepa Pančevka je ostavila snažan utisak i iza scene.

Dok su se devojke pripremale za izlazak, vladao je duh zajedništva, a Dunja je prepoznata kao neko ko pruža podršku, bodri druge učesnice i unosi vedrinu u pripreme.

U vremenu kada se takmičenja često doživljavaju kao surova borba, ona je pokazala drugačiji model: da se uspeh može graditi bez potiskivanja drugih, odnosno timskim duhom, empatijom i profesionalnošću.

Ovo nije prvi put da se na međunarodnim manifestacijama istakne važnost ličnih vrednosti, ali primer jedne dvadesetjednogodišnjakinje iz Pančeva posebno je odjeknuo upravo zato što dolazi iz generacije koja menja način na koji se shvata javni prostor.

Dunja svojim ponašanjem, obrazovanjem i radnom etikom šalje poruku o tome da savremena lepota ne podrazumeva samo estetiku već i odgovornost, kulturu i jasnu svest o sopstvenom identitetu.

Njen naredni korak biće učešće na novim projektima, kojima želi da spoji svet mode s društveno korisnim sadržajima.

Ona već razmatra saradnju sa organizacijama koje promovišu žensko obrazovanje, mentalno zdravlje i kreativnu industriju.

Ukoliko ostvari planirane ideje, Dunja bi mogla postati prepoznatljivo mlado lice koje svojim radom otvara prostor za nove modele društvenog angažovanja.

Dunjin uspeh – potvrda i za ovaj grad Uspeh dvadesetjdnogodišnje Pančevke Dunje Kostić na izboru za mis Balkana nije samo lična pobeda, već i potvrda da mladi iz ovog regiona imaju šta da ponude Evropi i svetu. A Pančevo, grad iz kog ona potiče, dobija još jednu inspirativnu priču koja će godinama podsticati nove generacije da veruju u svoje snove.

(Pančevac/J. Filipović)

