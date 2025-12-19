Todorović: Očekuje nas topla zima, uz maglu i malo padavina

Zima, prema kalendaru, stiže za dva dana. Meteorolog Nedeljko Todorović kaže da će i ove godine zima biti topla, pogotovo do kraja 2025. godine.

Meteorolog Nedeljko Todorović kaže da će i u naredna dva ili tri dana biti toplije, ali i maglovito.

– Kraj novembra, decembar i početak januara su dani sa najčešćom pojavom magle. Sunce je najniže na horizontu, nema dovoljno sunca da se zagreje prizemni vazduh i onda se pravi temperaturna inverzija – objašnjava Todorović.

Navodi da je standardni obrazac za ovo doba godine, kada je visok pritisak, da na višim nadmorskim visinama ima više sunca nego u predelima nizija.

– Snega ima manje u poslednjih sedam ili osam godina, ređe se pojavljuje – ističe Todorović.

Kako kaže, snega je prošle godine bilo samo krajem decembra i početkom januara.

– U centru grada bilo je od 15 do 20 centimetara snega, a na periferijama i do 25 – naglašava Todorović.

Podseća da u većem delu januara i u februaru uopšte nije bilo snežnog pokrivača.

– Dakle, prethodna zima je bila topla, a i ove godine će biti tako. Oko 28. decembra pristiže hladan severoistočni vazduh koji donosi hladnoću, ali još nije sigurno da može da donese i padavine – tvrdi Todorović.

Podvlači da će u pojedinim delovima zemlje verovatno biti malo snega, ali nedovoljno da se oformi pokrivač.

(Pančevac/Objektiv)