Rođendansko slavlje pančevačkog Muzeja

U toku sledeće sedmice Narodni muzej Pančevo, uz Gradsku biblioteku najstarija živa institucije kulture u našem gradu, nastavlja obeležavanje 102 godine postojanja. U zdanju nekadašnjeg gradskog Magistrata, na Trgu kralja Petra I, gde je danas smešten Muzej, biće organizovano niz događaja na kojima će se promovisati književnici, podsetimo ćemo se tradicije gradskih igranki, i kao omaž etnolomuzikološkinji Seleni Rakočević, videćemo zanimljivu izložbu „Odraz vladarki srednjeg veka kroz savremene žene” Sofije Miščević, deca će učiti zašto su muzeji značajni za kulturu jednog naroda… Pred Novu godinu Pančevu Muzej daruje i koncert „Beogradskih madrigalista”. A ovaj, i slavljenički i edukativni okvir proslave, upotpuniće humanitarna „Noć muzeja”, kada će građani imati priliku da svojim prilozima pomognu lečenje dece obolele do raka.

PROGRAM OBELEŽAVANJA 102 GODINE NARODNOG MUZEJA PANČEVO

Subota, 20. decembar

– 18.00: Književno veče – predstavljanje autorke Valentine Vanje Dabić i njenih književnih dela (organizator: Književni klub „Gornji grad“ Pančevo).

Nedelja, 21. decembar

– 19.00: Humanitarna akcija „Noć umetnosti“, sa sakupljanjem priloga za decu obolelu od raka (organizator profesor Oskar Ereš sa prijateljima).

Ponedeljak, 22. decembar

– Od 11.00 do 15.00: Dečija radionica „Muzej kroz vreme“ u saradnji sa OŠ „Sveti Sava“ Pančevo.

– 19.00: Izložba fotografija „Odraz vladarki srednjeg veka kroz savremene žene“ autorke Sofije Miščević.

– 20.00: Književno veče „Naša snaga je u onima koje volimo“ Aleksandre Mihajlović kojom će naša pančevačka književnica obeležiti kraj jednog perioda u svom stvaranju i najaviti izlazak iz štampe nove dve knjige.

Utorak, 23. decembar

– 13.00: Promocija 26. broja „Glasnika muzeja Banata“ u izdanju Narodnog muzeja Pančevo.

– 19.00: Razgovor: „Grad u pokretu“ o gradskoj igri, odevanju i igrankama u Srbiji, koji će biti i omaž etnomuzikološkinji Seleni Rakočević. Razgovor će voditi etnomuzikološkinja Marija Vitas i umetnički direktor KUD „Stanko Paunović“ NIS RNP Dejan Trifunović.

Petak, 26. decembar

– 18.00: Književno veče Nebojše Đurđevića Nece, autora iz Vladimiraca kod Šapca. Moderator će biti Emina Hilić, o autoru će govoriti: Verica Ilić, Ilija Šaula, Špejtim Sojeva Sole, dok će stihove čitati dr Dragica Užareva.

Subota, 27. decembar

– 19.30: Koncert Hora „Beogradski Madrigalisti“.

„Vremena“ Narodnog muzeja Pančevo Narodni muzej Pančevo, najstarija ustanova kulture u Pančevu, uz Gradsku biblioteku, osnovan je 23. decembra 1923. na sastanku koji je održan u Magistratu, u zgradi u kojoj se danas ova ustanova nalazi. Pre toga arheološke i istorijske predmete sakupljali su samo pojedinci entuzijasti. Da ovakvom gradu nedostaje i muzej bilo je jasno doktoru Borislavu Jankulovu, koji je u istoriji ostao upisan i kao direktor naše prestižne Gimnazije. Uspeo je da za svoju ideju zainteresuje tadašnjeg gradonačelnika, doktora Vladimira Margana, i viđenije industrijalce. I tako je počela istorija Narodnog muzeja. Najpre od jedne prostorije u Magistratu, to jest upravi grada. Prva izložba je priređena 1932, opet zahvaljujući doktoru Jankulovu, koji se posle penzionisanja latio posla direktora Muzeja. Istorija ovih prostora će pratiti i ovu ustanovu, zaduženu baš da od zaborava „za istoriju“ sačuva ono što čini život ljudi u jednom vremenu. Selio se, nestajao, zbirke su i kradene, najviše tokom Drugog svetskog rata, ali čak i pocetkom devedesetih godina prošlog veka. Iz prostora iznad „Ristića“ (današnjeg „Maksija“ na uglu Ulice Dimitrija Tucovića i Trga kralja Petra prvog) vratio se u svoj prvobitni prostor 1965. godine. Ali ni „vremena“ koja će uslediti neće zaobići ovu ustanovu. Tokom devedestih zgrada, pravljena od 1833. do 1839. godine, biće čak i „šrafljena“ za novu višespratnicu, koju su neki rešili da prave u starom gradskom jezgru. A sa običajem, primerenim svakom muzeju da se novonabavljeni predmeti izlažu pučanstvu na svakih nekoliko godina odustalo se 1983, dok je u depo 2006. sklonjena i stalna postavka. Za 100-godišnjicu, Muzej je ipak smogao snage da pred publiku iznese bar deo artefakata koji su sakupljani poslednjih nekoliko decenija. Obnova zdanja je u toku, ali pošto zahteva milione evra, u saradnji sa Ministarstvom kulture, grad Pančevo je aplicirao i kod Evropske unije kako bi se za početak izradio projekat.

