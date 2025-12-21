UŽ “Pančevke – Gornji grad”: Održana radionica veza i heklanja

Članice Udruženja žena “Pančevke – Gornji grad” tokom jeseni realizovale su radionicu heklanja i veza. Žene koje su se prijavile za radionicu imale su prilku da nauče nešto novo, usavrše tahniku veza i heklanje, ali i da se drže i skope nova prijateljstva.

Udruženje žena “Pančevke – Gornji grad” u svojim prostorijama tokom oktobra, novembra i decembra organizovale su radionicu u okvru kojih su zanteresovane dame imale priliku da nauče vez i heklanje, ili da usavreše svoje tehnuku izrade ovih ručnih radova. Osim što je ovo bila prilika da se nauči nešto novo, ovo je bila prilika i za druženje i sticanje novih prijatelja, istakla je Jelena Gačić – rukovodilac radionice.

Prema rečima Snežane Marjanov, predsednica Udruženja, ovo nije prvi put da oni organizuju radionice na kojima se uče ručni radovi.

Radionica veza i heklanja u Udruženju žena “Pančevke- Gornji grad” još jednom je pokazala da se kroz stare zanate ne prenosi samo veština, već i zajedništvo, strpljenje i ljubav prema tradiciji. Upravo ovakva okupljanja čuvaju kulturno nasleđe i daju mu novo mesto u savremenom životu.

(RTV Pančevo)