UŽ “Pančevke – Gornji grad”: Održana radionica veza i heklanja

13:00

21.12.2025

Printscreen/TV Pančevo

Članice Udruženja žena “Pančevke – Gornji grad” tokom jeseni realizovale su radionicu heklanja i veza. Žene koje su se prijavile za radionicu imale su prilku da nauče nešto novo, usavrše tahniku veza i heklanje, ali i da se drže i skope nova prijateljstva.

Udruženje žena “Pančevke – Gornji grad” u svojim prostorijama  tokom oktobra, novembra i decembra  organizovale su radionicu u okvru kojih su  zanteresovane dame imale priliku da nauče vez i heklanje, ili da usavreše svoje tehnuku  izrade ovih ručnih radova.  Osim što je ovo bila prilika da  se nauči nešto novo, ovo je  bila prilika i za druženje i  sticanje novih prijatelja, istakla je Jelena Gačić – rukovodilac radionice.

Prema rečima Snežane Marjanov, predsednica Udruženja, ovo nije prvi put da oni organizuju  radionice na kojima se uče ručni radovi.

Radionica veza i heklanja u Udruženju žena “Pančevke- Gornji grad”  još jednom je pokazala da se kroz stare zanate ne prenosi samo veština, već i zajedništvo, strpljenje i ljubav prema tradiciji. Upravo ovakva okupljanja čuvaju kulturno nasleđe i daju mu novo mesto u savremenom životu.

(RTV Pančevo)

