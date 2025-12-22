KEŠ ILI KARTICA? NBS otkrila najnovije brojke

U Srbiji je na kraju trećeg tromesečja 2025. godine bilo registrovano više od sedam miliona korisnika platnih kartica, dok je ukupan broj izdatih kartica dostigao 13,2 miliona, što predstavlja rast od 10,9 odsto u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju podaci Narodna banka Srbije.

Tokom trećeg tromesečja ove godine u prodavnicama širom zemlje obavljeno je ukupno 211,7 miliona kupovina platnim karticama. Od tog broja, čak 192,6 miliona transakcija, odnosno 91 odsto, izvršili su domaći korisnici, dok su strani turisti učestvovali sa 19,1 milion kupovina.

Porast bezgotovinskih plaćanja pratio je i razvoj platne infrastrukture. Kod domaćih trgovaca je krajem septembra bilo više od 180.000 aktivnih POS uređaja, što je za 17 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

S druge strane, broj bankomata beleži blag pad. Na kraju trećeg tromesečja u Srbiji je registrovano 3.197 bankomata, što je za 0,4 odsto manje nego godinu dana ranije, navode iz Narodne banke Srbije.

(Dnevnik)