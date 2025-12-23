Veliko interesovanje: Predato je više od 300.000 zahteva za legalizaciju

Direktor Agencije za prostorno planiranje Đorđe Milić izneo je podatak da je do sada za upis bespravnih objekata po zakonu „Svoj na svome“ stiglo više od 300.000 prijava.

– Mi za sada imamo više od 300.000 prijava. Građani su vrlo zainteresovani – rekao je Milić za RTS.

Ukazao je i da Srbi koji žive izvan granica svoje matične zemlje, mogu da podnesu prijavu neupisanih objekata preko portala svojnasvome.gov.rs.

– Naši građani koji imaju lična dokumenta Republike Srbije i broj mobilnog telefona koji je registrovan u Srbiji prijavu rade redovno kao i svi građani koji iz Srbije. Građanima koji nemaju lična dokumenta Republike Srbije ćemo omogućiti da mogu da podnesu prijavu dogradnjom ove aplikacije – rekao je Milić.

Dodao je da će obavestiti građane kada ta funkcionalnost na aplikaciji bude potpuno primenjiva.

Prijava neupisanih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima počela je 8. decembra i trajaće do 5. februara.

Prijave se podnose onlajn preko digitalne platforme koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam i to svojim JMBG-om i ličnom kartom, nalogom na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalnih samouprava, kao i u poštama širom Srbije.

Kako do upisa

Građani će moći da podnesu prijavu u 547 pošta širom Srbije, kao i na još 150 lokacija koje će biti dostupne do kraja godine, a uz pomoć ovlašćenih službenika pošte koji će za njih popuniti i podneti elektronsku prijavu.

Koliko košta upis

Troškovi upisa kreću se u rasponu od 100 do 1.000 evra i zavise od površine objekta i mesta gde se nepokretnost nalazi. Od plaćanja naknade oslobođeni su: primaoci socijalne pomoći, osobe sa invaliditetom, borci, samohrani roditelji i porodice sa troje i više dece.

Najčešća pitanja

Zakon predviđa da objekti budu evidentirani, a potom i upisani u katastar nepokretnosti čime će građani moći slobodno da raspolažu svojom imovinom – kroz kupoprodaju, nasleđivanje, hipoteku, legalno priključenje na komunalnu i drugu infrastrukturu.

Ukoliko je ishod provere negativan, agencija bez odlaganja, elektronskim putem, obaveštava podnosioca prijave i nadležnog građevinskog inspektora. Objekti izgrađeni na površinama koje su planirane i privedene javnoj nameni, kao i u zaštićenim područjima, biće uklonjeni ili će postati vlasništvo države.

Dodatnu dokumentaciju i uputstva možete videti OVDE.